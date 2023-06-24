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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال مصر يهنئ الشعب المصرى والرئيس السيسي بعيد الأضحي المبارك

صدى البلد

يتقدم  محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب  حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس اتحاد عمال مصر : إننا في تلك الأيام المباركة نهنئ كل كوادر وقيادات وأعضاء النقابات العمالية، وجميع العمال في ربوع مصر  متمنياً أن تكون تلك المناسبة المباركة ملهمة ومحفزة علي العمل والعطاء وبذل مزيد من الجهد والعرق من أجل الارتقاء بالكيانات العمالية.

وأضاف جبران، اننا ندعو المولى عز وجل أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير والبركة إلى الأمتين العربية والإسلامية ، وان تنعم مصرنا الغالية بالمزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم ، وان تكون هذه الأيام مباركة على عمالنا الأوفياء، وجنود انتاجنا الذين كانوا ولا زالوا الدرع الإنتاجي للدولة المصرية ،في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ،واطلق مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

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