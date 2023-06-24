رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

عادة ما يهتم الجمهور بكل ما يخص الفنانين والمشاهير وحتى الإعلامين، سواء هذا الاهتمام حول الأزياء والموضة أو حتى أنواع سياراتهم أو هاتفهم المحمول، لذلك فتجد الأضواء تتسلط حول المشاهير فى أى تجمع فني كما حدث مساء أمس فى حفل زفاف ابنة الكاتب الصحفى خالد صلاح والذى حضره عدد كبير من نجوم المجتمع وعلى رأسهم الإعلامية منى الشاذلي.



وظهور منى الشاذلي خلال الحفل جعل الجميع يلتف حولها ويقوم بالتقاط الصور التذكارية معها وتداول الكثيرون مجموعة من الفيديوهات لها من داخل الحفل وظهرت فيه وهي تمسك هاتفها الخاص الذى لفت أنظار الجميع خاصة وأنه لا ينتمى لنوعية موبايلات المشاهير المعتادة كـ ‏iPhone13 برو ماكس، وأنما هو من نوع Samsung Galaxy S23 Ultra والذى يتجاوز سعره الـ49 ألف جنيه ويصل إلى 55 ألف جنيه.



تفاصيل حفل زفاف ابنة خالد صلاح

حرص عدد كبير من أهل الفن على حضور حفل زفاف ابنة الإعلامي خالد صلاح ، والذي اقيم خلال الساعات الماضية فى أحد الفنادق الكبرى.

ومن بين الحاضرين الفنان محمد رمضان والفنان مصطفي شعبان والفنانة نادية الجندي واللبنانية نيكول سابا ، والفنان تامر عبد المنعم.

الكاتب خالد صلاح كان قد إنتهي من كتابة مسلسل معاوية ، والذى تم تصويره خلال الفترة الماضية .

ضيفة منى الشاذلي فى عيد الأضحى

في حلقة وصفتها الإعلامية منى الشاذلي بالاستثنائية، لما تحمله من نوستالجيا وحنين للماضي، يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" النجمة لطيفة، والتي تطل على جمهورها بالعديد من المفاجآت، وتذاع الحلقة خلال احتفالات عيد الأضحي الأسبوع المقبل.

تظهر لطيفة في الحلقة بأكثر من "لوك" ولأول مره تستعيد ذكريات فيلم "سكوت حنصور" وتعيد ارتداء فستانها في الفيلم خلال أغنية "المصري"، كما ترتدي ملابس كليبها الأول "بحب بغرامك" والذي عرض لأول مره منذ ثلاثون عاما.

وتغني لطيفة خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، اصالحك ومالو، أرجوك اوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

كما تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مره على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع خلال الأسبوع المقبل على شاشة قناة "cbc"، وقد حضر التصوير مجموعة من فانز النجمة لطيفة، كجمهور في الحلقة، واحتفلوا بها بعد التصوير والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.