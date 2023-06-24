عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

منى الشاذلي
منى الشاذلي

عادة ما يهتم الجمهور بكل ما يخص الفنانين والمشاهير وحتى الإعلامين، سواء هذا الاهتمام حول الأزياء والموضة أو حتى أنواع سياراتهم أو هاتفهم المحمول، لذلك فتجد الأضواء تتسلط حول المشاهير فى أى تجمع فني كما حدث مساء أمس فى حفل زفاف ابنة الكاتب الصحفى خالد صلاح والذى حضره عدد كبير من نجوم المجتمع وعلى رأسهم الإعلامية منى الشاذلي

وظهور منى الشاذلي  خلال الحفل جعل الجميع يلتف حولها ويقوم بالتقاط الصور التذكارية معها وتداول الكثيرون مجموعة من الفيديوهات لها من داخل الحفل وظهرت فيه وهي تمسك هاتفها الخاص الذى لفت أنظار الجميع خاصة وأنه لا ينتمى لنوعية موبايلات المشاهير المعتادة كـ ‏iPhone13 برو ماكس، وأنما هو من نوع Samsung Galaxy S23 Ultra والذى يتجاوز سعره الـ49 ألف جنيه ويصل إلى 55 ألف جنيه.
 

 

تفاصيل حفل زفاف ابنة خالد صلاح

حرص عدد كبير من أهل الفن على حضور حفل زفاف ابنة الإعلامي خالد صلاح ، والذي اقيم خلال الساعات الماضية فى أحد الفنادق الكبرى.

ومن بين الحاضرين الفنان محمد رمضان والفنان مصطفي شعبان والفنانة نادية الجندي واللبنانية نيكول سابا ، والفنان تامر عبد المنعم.

الكاتب خالد صلاح كان قد إنتهي من كتابة مسلسل معاوية ، والذى تم تصويره خلال الفترة الماضية .

 

ضيفة منى الشاذلي فى عيد الأضحى

في حلقة وصفتها الإعلامية منى الشاذلي بالاستثنائية، لما تحمله من نوستالجيا وحنين للماضي، يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" النجمة لطيفة، والتي تطل على جمهورها بالعديد من المفاجآت، وتذاع الحلقة خلال احتفالات عيد الأضحي الأسبوع المقبل.

تظهر لطيفة في الحلقة بأكثر من "لوك" ولأول مره تستعيد ذكريات فيلم "سكوت حنصور" وتعيد ارتداء فستانها في الفيلم خلال أغنية "المصري"، كما ترتدي ملابس كليبها الأول "بحب بغرامك" والذي عرض لأول مره منذ ثلاثون عاما.

وتغني لطيفة خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، اصالحك ومالو، أرجوك اوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

كما تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مره على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع خلال الأسبوع المقبل على شاشة قناة "cbc"، وقد حضر التصوير مجموعة من فانز النجمة لطيفة، كجمهور في الحلقة، واحتفلوا بها بعد التصوير والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.

منى الشاذلى الإعلامية منى الشاذلي موبيل منى الشاذلي سعر موبيل منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

موضوعات متعلقة

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

مهرجان المسرح المصري يكرم رياض الخولي في دورته السادسة عشرة

فيلم الرسوم المتحركة Elemental يحقق 62.9 مليون دولار

بعد يوم واحد.. تامر حسني يحصد 3.7 مليون مشاهدة بـ هرمون السعادة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يطلق اسم سميرة محسن على دورته الثامنة

أخبار الفن| حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمع.. وسر كدمة آسر ياسين بسبب «شماريخ»

كدمة في الوجه.. حقيقة إصابة آسر ياسين بسبب شماريخ

ترشيحاتنا

مدير التعاقدات السابق بالأهلي لـ حسين الشحات : لحظة التجديد دي هتعرف قيمتها بعدين

بايدن يجري مباحثات هاتفية مع قادة غربيين بشأن التطورات في روسيا|فيديو

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأمن يكشف حقيقة تغيب طفل عن منزله بدمياط

استعد للعيد .. أعشاب لازم تجيبها قبل أكل اللحمة

نصيحة مثيرة | ياسمين عز : مدام أرجوكي بلاش خناقة الجردل والحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات على أجساد نجوم الفن| عين “قمر” عليها حارس.. منى زكي بالجبس.. و"فؤش" يعاني بسبب رامز

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ