لن نسمح بالانقلاب.. ميدفيديف يدعو إلى الالتفاف حول بوتين

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، الجميع إلى الالتفاف والتجمع حول الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد ميدفيديف عبر قناة "تيليجرام"، أن التمرد الذي قامت به قوات فاجنر هو عملية مدروسة والغرض منها السيطرة على روسيا.

وأضاف: "الآن أهم شيء لهزيمة الأعداء الخارجيين والداخليين المتعطشين لتمزيق وطننا الأم، لإنقاذ دولتنا هو الالتفاف حول الرئيس ، الذي هو القائد الأعلى فقط للقوات المسلحة في البلاد.

وأشار إلى أن الانقسام والخيانة هما الطريق إلى أكبر مأساة كاملة، مشددًا "لن نسمح لقوات فاجنر بالانقلاب أو تحول الأمور إلى أزمة عالمية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين بأنه خيانة داخلية.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".