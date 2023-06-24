هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

حالة من المنافسة القوية تشهدها الموسم الحالي لأفلام عيد الأضحي وذلك بعد طرح جميع أغاني الأفلام ولتبدأ المنافسة مبكرا قبل طرح الأفلام بشكل رسمي فى السينمات.



اختياراتي لأحمد سعد

ومن أوائل الأغاني التى تم طرحها خلال هذا الموسم أغنية المطرب أحمد سعد اختياراتي مدمرة حياتي من فيلم مستر إكس لأحمد فهمي وهنا الزاهد.





الأغنية حققت نجاحا كبيرا فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، وتصدر بها أحمد سعد التريند مما جعل الترويج لفيلم أحمد فهمي أكبر وكانت سببا كبيرا فى تصدر برومو الفيلم التريند المصري.

تفاصيل فيلم مستر إكس

ويحتفل الفنان أحمد فهمي بأول عرض لفيلمه الجديد مستر إكس يوم 27 يونيو، وذلك من خلال إقامة عرض خاص للفيلم بحضور جميع فريق العمل وعدد من أصدقائه المقربين.

كما طرحت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس البرومو الرسمي استعداد لعرضه مع احتفالات عيد الأضحي القادم، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس.



وظهر فى البرومو ظهور عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية كضيف شرف وعلى رأسهم عمرو يوسف وريم مصطفى وأحمد فهيم وأكرم حسني بالإضافة إلى بيج رامي وإبراهيم فايق.

قصة الفيلم

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.



هرومون السعادة لتامر حسني

أما النجم تامر حسني فعلى الرغم من طرح أغنية فيلمه الجديد تاج مساء أمس الجمعة إلا أنها تصدرت التريند المصري بعد طرحها بساعات قليلة.



وحققت الأغنية خلال 24 ساعة فقط ما يقرب من 5 مليون مشاهدة ليحقق بذلك نجاحا كبيرا يضاف إلى النجاح الذى حققه برومو الفيلم والذى حصد خلال 48 ساعة فقط ما يقرب إلى 2 مليون مشاهدة.





تفاصيل فيلم تاج

وكان تامر قد قام بتصوير هذه المشاهد داخل السيرك الإيطالي فانتازيا تحت قيادة مدرب الاسود والنمور محمد الحلو بأكتوبر، حيث يظهر تامر بشخصية شاب ذو قوة خارقة ويقوم بتقبيل الأسد الذي يدعي "مانو" واللعب معه وأمره بعمل بعض الحركات امام حبيبته التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني والتي شاركت في هذه المشاهد التي استغرقت حوالي ساعتين.

ويظهر تامر بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم «تاج»، بينما ظهر تامر حسني في البرومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضا.

أبطال فيلم تاج

يشارك في بطولة فيلم "تاج" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.

لفينا الدنيا لرضا البحراوي ومسلم

كما طرحت الشركة المنتجة لفيلم البعبع للفنان أمير كرارة الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان لفينا الدنيا، وذلك من أجل الترويج للفيلم قبل طرحه فى السينمات بشكل رسمي يوم الثلاثاء القادم.



والأغنية يقدمها كل من رضا البحراوي ومسلم وهي من كلمات فليبينو ومن ألحان أحمد طارق يحيى ومسلم وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.





فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة مشتركة بين الفنان أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، محمد محمود، رحاب الجمل، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خلال الأحداث، والفيلم من إخراج حسين المنباوي، والتأليف إيهاب بليبل.

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار كوميدي أكشن حول أمير كرارة الذي تورط في أطفال وياسمين صبري التي يحدث لها موقف يجعلها تتعثر من السفر للبعثة الخاصة بها.

سمع هس لكريم عبد العزيز





ومن الأغاني التى حققت نجاحا خلال هذا الموسم أغنية سمع هس من فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وتسببت هذه الأغنية فى احداث رواجا كبيرا لفيلم بيت الروبي لكونها هى الأغنية الأولى التى يقدمها كريم عبد العزيز بصوته بجانب محمود العسيلي وكريم محمود عبد العزيز.



الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

أبطال بيت الروبي

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.