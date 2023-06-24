صندوق التنمية الحضارية: القاهرة أجمل مدن العالم بحلول 2030

كشفت الدكتور خالد صديق، الرئيس التنفيذى لـ صندوق التنمية الحضارية، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أجرى اليوم جولة موسعة ببعض مناطق القاهرة.

أضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية، عازمة على إرجاع القاهرة التاريخية لرونقها الحضارى.

القاهرة عام 1930

وتابع الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية قائلا:" القاهرة عام 1930 كانت أجمل مدن العالم، وفى 2030 ستكون أجمل مدن العالم بما يجرى فيها من مجهودات.

أوضح خالد صديق، أن جولة رئيس الحكومة اليوم كانت لإستطلاع ما سيتم اتخاذه بشأن المقابر فى بعض المناطق بالقاهرة.