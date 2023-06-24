قبطان بحرى : إجراءات السلامة لم تراع في غواصة تيتان .. فيديو

علق رامى الأمير قبطان بهيئة ضباط الملاحة البحرية على غرق الغواصة تيتان.



وأوضح رامى الأمير ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، يتولد داخل أى غواصة ضغط كبير كلما نزلت أكثر لعمق المحيط.

إجراءات السلامة

وأكد رامى الأمير، أنه حسب ما تناولته وكالات الأنباء العالمية فأنه لم يراع فى الغواصة تيتان بعض إجراءات السلامة .

الغواصة تيتان كان بها رجل أعمال بريطاني باكستاني، وابنه البالغ من العمر 19 عاما، وملياردير بريطاني، وطيار الغواصة، والرئيس التنفيذي للشركة التي أدارت الجولات.