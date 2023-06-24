كنت أخرس واتكلمت.. سليمان عيد يكشف كواليس من حياته وهذه قصة «البيت بيتي»|فيديو

حلّ الفنان سليمان عيد، ضيفًا ببرنامج كلام الناس، للحديث حول كواليس من حياته الشخصية والفنية ومستجدات أعماله الفنية.

وكشف سليمان عيد، عن الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، قائلا: "المسلسل معمول عشر حلقات فيهم مفاجآت كثيرة".

وتابع،:" الجزء الجديد معمول كويس ومتعوب فيه، مضيفًا: "الجزء الأول كنت طول الوقت

أخرس في كل المشاهد لكن الجزء ده بتكلم الحمد لله".



وحول خلافه مع أحمد السقا، كشف سليمان عيد خلال حواره بالبرنامج والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" مفيش بيني وبينه مشاكل ومش بحب أكلم حد وميردش عليا".

