تعرضت لانتقادات.. شركة تايتان الغارقة تبحث عن قائد غواصة للعمل

تعرضت الشركة المصنعة للغواصة المأساوية "تايتان"، لانتقادات حادة بعد نشرها إعلانًا عن وظيفة لقائد غواصة بينما كانت السفينة مفقودة.

وكان توفي جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة المنكوبة، بعد ان تعرضت “تايتان” لانفجار داخلي كارثي" فقد على إثره الاتصال بها، أثناء هبوط الغواصة إلى حطام تيتانيك يوم الأحد 18 يونيو.

الغواصة تايتان



وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، جلبت جهود البحث والإنقاذ المحمومة أخبارًا سيئة يوم الخميس (21 يونيو) عندما تم اكتشاف أجزاء من الغواصة المفقودة بالقرب من حطام تيتانيك.

بوست البحث عن قائد غواصة

فيما تم انتقاد شركة OceanGate Expeditions ، الشركة التي تقف وراء الرحلة القاتلة والتي كان مديرها التنفيذي Stockton Rush من بين أولئك الذين كانوا على متنها، على الإنترنت بعد الإعلان عن العمل في توقيت سيئ، والذي قيل إنه كان مباشرًا أثناء البحث عن الغواصة تايتان مستمرًا.

تُظهر لقطات الشاشة منشور توظيف تم حذفه الآن من قبل الشركة التي تبحث عن طيار غاطس / فني بحري للانضمام إلى الفريق.