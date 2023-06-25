عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|نتيجة الدبلومات الفنية 2023 قريبا.. حقوق عين شمس تكشف حقيقة الترجمة الحرفية لموقع الكلية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة كفر الشيخ تحقق ترتيبا متقدما في تصنيف "ليدن" الهولندي العالمي
أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تواجد الجامعة ضمن أفضل 13 جامعة مصرية وفقا لتصنيف ليدن الهولندي العالمي للجامعات، حيث احتلت الجامعة المرتبة 1380 عالميا، والمرتبة 39 أفريقيا، والمرتبة 13 محليا.

طرق مبتكرة لتشجع الطلاب على استغلال الإجازة بشكل فعال .. خبراء يطالبون أولياء الأمور بمساعدة الأبناء على تطوير الذات
مع حلول الإجازة الصيفية للطلبة تبرز أهمية استثمار أوقاتهم الثمينة في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت، وخاصة في المراحل التعليمية الاولي حتي يدرك الطفل مدي أهمية استغلال وقت الصيف من أجل إشباع ميولهم الدراسية استثمار وقتهم في أشياء نافعة، مع الاستمتاع بها كما ينبغي، لذلك حرص “صدى البلد” على رصد بعض نصائح خبراء التعليم لاستغلال وقت الإجازة الصيفية بشكل أفضل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط قريباً
ينشغل حاليا جميع طلاب الدبلومات الفنية 2023 و اولياء امورهم بالبحث عن اي اخبار تخص نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس و رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

شاومينج يزعم الحصول على تسريبات جديدة من كنترولات الثانوية العامة.. والتعليم ترد
زعم جروب شاومينج على تطبيق تليجرام ، حصوله على تسريبات من داخل كنترولات الثانوية العامة 2023 تخص نسب النجاح في المواد التي تم تصحيحها حتى الآن بالإضافة إلى تسريب امتحان الكيمياء له قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا

ووتر ميلون .. حقوق عين شمس تكشف حقيقة الترجمة الحرفية لموقع الكلية
يتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير الآن صورا زاعمين أنها لموقع كلية الحقوق جامعة عين شمس باللغة الانجليزية وقد امتلأ الموقع بالعديد من الأخطاء، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا.

وزير التعليم العالي يوقع على صك هبة "بيت مصر" لصالح اتحاد جامعات باريس
وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صك هبة بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس لصالح اتحاد جامعات باريس، بشرط تخصيص المبنى لاستقبال الطلاب والباحثين المصريين، بحضور الدكتور محمد الشاهد الوزير المفوض ونائب مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو نائبًا عن السفير علاء يوسف، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي المصري بباريس، وذلك في القاعة الكُبرى لجامعة السوربون.

آداب القاهرة تنظم كورسات فى تعلم اللغة البرتغالية
قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تنظم عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، وأن مركز الدراسات الثقافية الإيبيروأميركية فى كلية الآداب أعلن عن خمسة كورسات صيفية مختلفة وفقا لاحتياجات الطالب أونلاين تسهيلا عليه مع أساتذة متخصصين.

مستشفيات جامعة أسيوط تكشف حقيقة رفض وضع مولودة داخل الحضانة
نفت مستشفيات جامعة أسيوط، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، برفض وضع طفلة مولودة داخل حضانات الأطفال حديثي الولادة.

خبير تعليم يكشف 6 محظورات يجب على الطلاب تجنبها خلال فترة الإجازة
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن استغلال الإجازة الصيفية يعتبر فرصة مهمة لتقويم سلوك الطلاب وتعزيز تنمية شخصيتهم، وتطوير المهارات الثقافية وتعزيز التفكير الإبداعي لدى الطلاب، وفرصة أيضًا لممارسة أنشطة متنوعة مثل الفنون، والرياضة، والعلوم، والتكنولوجيا، حيث يتاح للطلاب فرصة اكتشاف مهاراتهم واهتماماتهم الشخصية وتنميتها بشكل أكبر.

اخبار التعليم جامعة كفر الشيخ نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية 2023 شاومينج تسريبات جديدة كنترولات الثانوية العامة الثانوية العامة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

استبعاد 7 نجوم | قائمة الأهلي لمواجهة السويس في كأس مصر

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

مُتغيب منذ 8 أيام.. العثور على مدرس غارقًا في ترعة بشبين الكوم

ترشيحاتنا

ميدو: البعض يحاول الوقيعة بيني وبين مرتضى منصور

وزيرة التخطيط تكشف مصير أرض الحزب الوطني والمبني القديم لوزارة الداخلية

مفاجآت جديدة في أزمة محمد عواد مع الزمالك .. فيديو

وزيرة التخطيط عن طرح الشركات الحكومية للبيع: عندنا أخبار نعلنها بعد العيد

ميدو يكشف التفاصيل المالية في عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي

بيان عاجل من رئيس الشيشان بعد فشل تمرد فاجنر ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ