شاومينج يزعم الحصول على تسريبات جديدة من كنترولات الثانوية العامة.. والتعليم ترد

زعم جروب شاومينج على تطبيق تليجرام ، حصوله على تسريبات من داخل كنترولات الثانوية العامة 2023 تخص نسب النجاح في المواد التي تم تصحيحها حتى الآن بالإضافة إلى تسريب امتحان الكيمياء له قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا

وقالت جروبات شاومينج عبر تليجرام عدة رسائل للطلاب كما يلي : من قلب الكنترول .. نسب نجاح الطلاب في امتحان اللغة العربية وصلت لأكثر من 97%

وأضافت جروبات شاومينج أنه بالنسبة لنسب النجاح في امتحان اللغة الاجنبية الثانية فجاءت كالتالي :

نسبة النجاح في اللغة الفرنسية : 100%

نسبة النجاح في اللغة الايطالية : 94.6%

نسبة النجاح في اللغة الالمانية : 82.1%

وزعم شاومينج حصوله على نسخة من امتحان الكيمياء قائلا : الامتحان وصل كله يتابع قناتنا السرية دلوقتي

ومن جانبه .. حذر مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة 2023 من الانسياق وزاء ما يكتبه شاومينج عبر تليجرام

وقال المصدر أنه لا مجال لتسريب اي معلومة من كنترولات الثانوية العامة 2023 مشددا على ان جميع اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل.

وأوضح المصدر أن أعمال التصحيح مازالت تسير بشكل منتظم في كنترولات الثانوية العامة 2023 ، نافيا الاعلان عن نسب النجاح الرسمية في اي امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشار المصدر الى ان شاومينج يتعمد تكرار رسائله الكاذبة التي يزعم فيها قدرته على اختراق منظومة امتحانات الثانوية العامة وتسريب امتحانات الثانوية العامة ، لمحاولة النصب على الطلاب وجمع الاموال منهم مقابل اكذوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة غدا الأحد الموافق 25 يونيو 2023 ، امتحان الكيمياء ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

يأتي ذلك استكمالاً لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي كان قد انطلق رسميا منذ يوم 12 يونيو 2023 بجميع محافظات الجمهورية .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

الاحد 25 يونيو : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة

رسائل شاومينج