باصات بجودة عالية|السياحة تستعد بـ400 أتوبيس لنقل 16 ألف حاج إلى عرفات

رفعت بعثة الحج حالة الاستعداد القصوى، استعدادا لبدء تصعيد الحجاج علي عرفات الاثنين المقبل، لتأدية الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، لاسيما مع اكتمال وصول حجاج السياحة وعددهم نحو 16 الفا و100 حاج إلي مكة المكرمة.

وأكدت سامية سامى ، وكيل وزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، رئيس بعثة الحج السياحى، على توفير 400 اتوبيس سياحى مجهز بشكل تام ينقلون حجاج السياحة إلي صعيد عرفات خاصة أن لجان وزارة السياحة والاثار بالمملكة العربية السعودية، وعددها 12 لجنة تعمل علي مدار اليوم في خدمة الحجاج المصريين.

وقالت إن كل لجنة من تلك اللجان لها دور معين لتقديم كافة أوجه الدعم للحجاج منذ بدء سفرهم من المطارات والمنافذ البرية والبحرية المصرية وحتي عودتهم سالمين إلي أرض الوطن بعد اداء المناسك ، كما أن هناك عمليات مرور مفاجئة علي الفنادق التي يقيم بها المصريون للتأكد من توافر كافة الخدمات لهم وفقا لبرنامج الحج المعتمد من وزارة السياحة والآثار.

واشارت الى الضوابط التى اعتمدتها وزارة السياحة والاثار، والتى سيتم الالتزام بها ولن يتم التغاضي عن أي شرط من شروطها لضمان الحج الأمن للحجاج، اهمها موديل الأتوبيس المقل للحجاج، ضرورة أن يكون الأتوبيس محدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج التأكد من سلامة الفرامل وحركة الموتور والإشارات والكاوتش ومقاعد الأتوبيس وغيرها من الجوانب الفنية.

