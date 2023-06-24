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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: 30 يونيو طوق النجاة للوطن وأسست قواعد الجمهورية الجديدة

صدى البلد

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن ذكرى ثورة 30 يونيو، سوف تظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكن المصريين بإرادتهم الحرة من إنقاذ وطنهم من براثن الجماعة الإرهابية، والتي حكمت البلاد لعام واحد فقط، وكان عاما أسودا على الوطن. مشيرا: أن 30 يونيو كانت طوق النجاة للوطن بكامله.

أوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مرور 10 سنوات على 30 يونيو 2013، يؤكد إنها أنقذت الوطن من التفتت والحرب الأهلية والفتنة ومن مخطط إخواني مشؤوم كان يحاك لها. منوها: بالدور الوطنى الرائد، الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في مساندة ودعم ثورة 30 يونيو، وكما هى عادتها في مساندة طموح المصريين وتطلعاتهم، على مدى التاريخ.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، إن القوات المسلحة المصرية، انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذي هددوا بإراقة دماء المصريين، حال الإطاحة بهم من حكم مصر، في 30 يونيو، وذلك إيمانا منها بأن حماية الوطن والانحياز لمطالب ملايين المصريين، هى المهمة الأولى للقوات المسلحة المصرية على مدار التاريخ.

واختتم النائب أحمد محسن، أن ثورة 30 يونيو، أحدثت تغييرا جذريا في مجري التاريخ المصرى الحديث والمعاصر، كما أنها أسست قواعد الجمهورية الجديدة، فيما يعيشه المصريون اليوم من تنمية شاملةخ وازدهار وانطلاق تنموي في مختلف المجالات، والجميع يرى هذا ويشعر به في كل المجالات، ولولا 30 يونيو لكانت مصر تعاني الأمرين حتى اللحظة في الإرهاب والفوضى والظروف المنهارة.

أحمد محسن مجلس الشيوخ الجماعة الارهابية الجمهورية الجديدة القوات المسلحة

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