لا إصابات بكورونا.. بعثة السياحة تكشف الخدمات الطبية وأعداد المصابين للحجاج

أكدت سامية سامى، وكيل وزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، رئيس بعثة الحج السياحي أن عدد الوفيات حتي الآن بين حجاج السياحة بلغ 3 حالات تم دفنهم جميعا بمعرفة أهلهم وبحضور مندوبي بعثة الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية.

وقالت إن جميع حجاج السياحة بخير، عدا حالتان فقط لازالتا تعالجان إلي الآن بمستشفيات مكة المكرمة ، خاصة وأنه في حال عدم اكتمال شفاء هذان الحجان قبل التصعيد لعرفة فسيتم تصعيدهم عبر عربات اسعاف مجهزة وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية الصحية اذا ما كانت حالتهم تسمح بذلك.

وأشارت الى 17 من حجاج السياحة تم دخولهم خلال موسم الحج الحالي لمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة ، تماثل منهم 15 للشفاء وخرجوا من المستشفى فيما لا زال هناك حالتان يعالجان حاليا بمكة المكرمة ، لاسيما إلي أنه لم يتم رصد أي حالات اصابة بكورونا أوبأي أمراض معدية او أوبئة .

وأشارت أن هناك توجيهات من وزير السياحة والاثار بتوفير سبل الراحة لجميع الحجاج، اهمها الرعاية الطبية، حيث اصبحت ضمن برنامج الشركات السياحية، والتى توليها بعثة الحج السياحى اهتمامًا كبيرًا، لاسيما وان بدأ الاهتمام من لحظة وصولهم إلى المملكة، من خلال توفير عيادات طبية خاصة بكامل أدواتها ومجهزة بالطاقم الطبي، إلى جانب تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة.

