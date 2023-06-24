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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العقارية : إعفاء هذه المباني من الضريبة | فيديو

الضرائب
الضرائب

أكد أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن قانون الضريبة العقارية موجه لملاك الوحدات العقارية وليس المستأجرين ويتم تحصيلها سنويا، موضحا أن المستأجر غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة العقارية.

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وأشار أنور فرج، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المجتمعات العمرانية في ظل القانون السابق كانت غير خاضعة للضرائب العقارية ولكن وفق القانون الجديد كل الوحدات خاضعة للضريبة العقارية حال تخطي قيمة العقار مبلغ 2 مليون جنيه.

 

وتابع: "ما دام الوحدة السكنية ثمنها 2 مليون فأقل فهي معفاة من الضريبة وعلى الوضع الحالي أؤكد أن معظم الوحدات السكنية عليها إعفاءات كثيرة جدا وتصنف تحت حد الاعفاء اللي هي 2 مليون جنيه"، مؤكدا أن الوحدة تخضع للضريبة فور تخطيها الـ2 مليون جنيه.

الضرائب الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية المجتمعات العمرانية

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