نيفين منصور: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يقلل المشكلات بالشارع

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ضوابط لـ تربية الحيوانات والطيور الشرسة، موضحة أن هناك بعض الحيوانات تسبب ضرر على المواطنين.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الجميع يتذكر ما حدث في مارس الماضي، وقيام كلب بالتعدي علي مواطن في منطقة الشيخ زايد وبعد ذلك توفي هذا الشخص.

أشارت إلى أن مجلس النواب تحرك ووضع ضوابط ملزمة لـ تربية الحيوانات، وصدر القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و الكلاب، وهذا سيقلل المشكلات الناتجة بالشارع، عن تربية الحيوانات.

أوضحت أن هذا القانون تسبب في حالة من الجدل لدي البعض، وأن مربي الحيوانات يطالبون بتعديل هذا القانون، وتعديل مادة حظر تربية 16 نوع من الكلاب.

ولفتت إلى أن البعض من المواطنين، يري الحيوان الذي يربيه، جزء من العائلة، ولا يمكن التخلي عنها مهما كان الأمر.

