لجان تفتيشية مفاجئة.. رئيس بعثة السياحة تشيد بالشركات: لا شكاوى بين الحجاج

أكدت سامية سامى ، وكيل وزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، رئيس بعثة الحج السياحى ان البعثة لم نتلق أي شكاوى من الحجاج تجاه الشركات السياحية المنظمة للبرامج، مشددة على أن كافة الشركات السياحية التزمت بشكل تام بكافة ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها الوزارة مارس الماضي.

وأشارت الى وجود تعليمات مشددة من وزير السياحة والآثار بتشديد الرقابة على الشركات ، وتطبيق القانون بشكل كامل ومعاقبة المخالفين بالعقوبات التى اقرها القانون، وأشارت الى لجان وزارة السياحة والاثار بالمملكة العربية السعودية، وعددها 12 لجنة تعمل علي مدار اليوم في خدمة الحجاج المصريين.

رفعت بعثة الحج حالة الاستعداد القصوى، استعدادا لبدء تصعيد الحجاج علي صعيد عرفات الاثنين، لتأدية الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، لاسيما مع إكتمال وصول حجاج السياحة وعددهم نحو 16 الفا و100 حاج إلي مكة المكرمة.

وقالت إن جميع حجاج السياحة بخير، عدا حالتان فقط لا تزالان تعالجان إلي الآن بمستشفيات مكة المكرمة ، خاصة وأنه في حال عدم اكتمال شفاء هذين الحاجين قبل التصعيد لعرفة فسيتم تصعيدهم عبر عربات إسعاف مجهزة بالتنسيق مع الجهات السعودية الصحية إذا ما كانت حالتهما تسمح بذلك.