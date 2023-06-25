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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طبيب الغلابة في دمياط.. أبو عيطة كشفه 20 جنيها ومجانا لغير القادرين

طبيب الغلابه
طبيب الغلابه

طبيب الغلابة بدمياط" كما يطلق عليه أهالى منطقته بحارة الشيخ مفتاح بالقرب من شارع الشرباصي بمدينة دمياط أنه الدكتور"أحمد أبوعطية"٨٥ عاما يعالج الفقراء وغير القادرين مجانا وكشفه ب٢٠ جنيها.

يكشف بالمجان لغير القادرين

 لا يأتى اليه فقيرا للكشف الا وان يقوم بالكشف عليه ومنحة الادوية او شرائها  وثمن كشفه للقادرين بدأ ب 3 جنيهات  وبعد سنوات طويلة وصل إلى 20جنيه وغالبا لا يحصل عليها طالما صارحه المريض أنه لا يملك ثمن الكشف  فهو يوزع الأدوية مجانا ولديه غرفه كامله لأدوية وأحيانا أخرى يقوم بشرائها من الصيدليات لتوزيعها على المرضي المحتاجين.

 

قضي عمرة لخدمه وعلاج المرضي

طبيب الغلابة، مواليد 2 مارس 1954 خريج مدرسة  دمياط الثانويه ثم التحق بطب عين شمس وحصل على بكالوريوس الطب بامتياز وعام 1974 تخرج وعمل بمستشفى دمياط العام ثم عمل بوحده كفر البطيخ فقضى الخدمة العسكرية  حتى حصل على ماجستير الباطنة عين شمس 1980،  فعاد ليبدأ مشوار الحياة العملية كمساعد أخصائي فاخصائى فاستشارى فى المستشفى العام دوما عدا سنتين قضاها فى السعوديه فى مستوصف راية بمكة وتخرج على يديه نواب وأخصائيين.

 ورغم عدم قدرته المادية،  إلا أنه يحضر بعض الوجبات الغذائية كل أسبوع ويقوم بتوزيعها على المحتاجين.

بكون سعيد وأنا في عيادتي المتواضعة

التقت" صدى البلد " مع طبيب الغلابة الدكتور أحمد ابوعيطه  والذى أكد أنه يشعر بالسعادة عندما يكون سببا في رفع اى ألم على المرضي من أهالى دمياط، واحيانا لا يطالب المريض بثمن الكشف نظرا لان اغلب المرضي بيكونوا من غير القادرين، بل يقوم بتوفير الادويه لهم عن طريق الجمعيات الخيرية.

وأشار  إلى أنه قضى عمره  في عيادته البسيطه  يحاول جاهدا  أن يتاجر مع الله عن طريق علمه بالكشف  عن المرضي  سواء بالمجان أو بأجر رمزى.

وتابع أن يتمنى أن يقوم الأطباء الصغار في السن بتخصيص يوم في الأسبوع بالكشف  بالمجان على المرضى غير القادرين.

 

https://fb.watch/leUwBF3MM3/?mibextid=RUbZ1f

 

ضبط 233 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في دمياط

 

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