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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على شاطئ البحر.. إمام عاشور يستجم تحت أشعة الشمس

امام عاشور
امام عاشور

شارك إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، متابعيه، صورا، في أثناء قضاء عطلته الصيفية، حيث نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عاشور بملابس البحر وهو فى حالة استرخاء على تحت أشعة الشمس ، وعلق على الصور: "هدوء"، كما نالت إعجاب متابعيه، وانهالت عليها التعليقات.

وفي سياق آخر، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

الإغراءات المالية تُهدد بقاء إمام في ميتلاند

وأشار شبانة إلى أن ميتلاند كان متمسكًا بوجود إمام عاشور، لكن الإغراءات المالية الكبيرة تُهدد استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

واختتم شبانة: «بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي؛ من أجل دوري أبطال إفريقيا، ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين، مثل فخر الدين بن يوسف».

وكان ميتلاند قد تعاقد مع إمام عاشور خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من الزمالك، مقابل 3 ملايين دولار.

 

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤٢١٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤٢١٥٨
امام عاشور إجازته الصيفية شاطئ البحر ميتلاند الدنماركى

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