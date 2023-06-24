الداخلية تطلق مُبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة لدعم أهالينا» بمناسبة عيد الأضحى

أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة لدعم المواطنين بمناسبة عيد الأضحي تحت عنوان كلنا واحد " مبادرة مأموري وأقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية.

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنوفية – أسوان – القاهرة– مطروح – بورسعيد – القليوبية– دمياط – شمال سيناء- الدقهلية ) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.. واستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.