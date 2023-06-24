أمريكا تفتح تحقيقًا في عمليات استدعاء فورد إكسبلورر

قال منظمو سلامة السيارات في الولايات المتحدة يوم السبت إنهم يحققون في عمليات استدعاء فورد موتور (F.N) السابقة لـ710 آلاف سيارة إكسبلورر SUV بسبب تقارير فقدان الطاقة لتحديد ما إذا كان الإصلاح مناسبًا.

أشارت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أن شركة صناعة السيارات الأمريكية رقم 2 الصادرة عن عمليات الاستدعاء في أبريل 2022 ومارس على سيارات فورد إكسبلورر SUVs من سنوات طراز 2020-2022 لمعالجة مسمار التثبيت الأفقي للمحور الخلفي الذي قد ينكسر ويتسبب في حدوث كسر في عمود الدفع. قطع الاتصال.

قالت شركة فورد في وقت سابق إن عمليات الاستدعاء الخاصة بها كانت لمعالجة عمود القيادة المنفصل الذي يمكن أن يؤدي إلى انزلاق السيارة بعيدًا في وضع `` Park '' دون استخدام فرامل الانتظار ، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ولم تعلق فورد على الفور يوم السبت لكنها قالت في مارس آذار إنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات مرتبطة بقضية الاستدعاء.

وقالت الوكالة إن إصلاح فورد هو إضافة تحديث برنامج يقوم تلقائيًا بتطبيق فرامل الانتظار الإلكترونية للخدمة لمنع السيارة من الانزلاق بعيدًا ، مضيفة أنه لا يوجد علاج لمعالجة فشل المحور الخلفي المتصاعد الأفقي 'وهو أساس هذه السلامة. قضية وسبب تلف السيارة '.

قالت NHTSA إنها تلقت شكويين تزعمان فقدان القوة أو عزم دوران ناقل الحركة للعجلات الخلفية في مركبات Explorer التي تلقت إصلاح الاسترجاع.

أخبرت إحدى الشكاوى NHTSA أنه بعد الحصول على تحديث البرنامج ، 'ستتوقف السيارة بشكل عشوائي حتى تتوقف تمامًا أثناء القيادة. حدث ذلك عدة مرات مع ثلاثة سائقين مختلفين (أنا وزوجتي وابني) ، كل منهم يحدث بسرعة 30-35 ميل في الساعة أو أقل.'