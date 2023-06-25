أحمد مجاهد: الرئيس السيسي حمل رقبته على كفه في 30 يونيو

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة كان معركة صفرية، ولم يكن لديهم ما يخسروه سوى حريتهم، مردفا "لكن عندما نقارن موقفنا بموقف الرئيس، نجد أن السيسي شخصيًا حمل رقبته على كفه، من أجل الوطن".

وأضاف خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كانت بالنسبة للرئيس السيسي معادلة صفرية بجد، نحن كمثقفين كبيرنا هنتحبس وننضرب، لكن بالنسبة لعبد الفتاح السيسي، معادلة صفرية، وكان ذلك الانحياز أول صك ثقة قوي بين الرئيس السيسي وبين الشعب المصري".



وكشف مجاهد، أن شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم قبل وفاته بشهر كان عنده في الهيئة، وكان ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في 2014، مردفا: "دخل حد قاله هتنتخب السيسي؟ قال له انتخب السيسي ولو معملش حاجة ولا هيعمل حاجة غير إنه مشى الإخوان تفضل جزمته على راسي".

وعقب: "ذكرت أحمد فؤاد نجم لأنه نموذج من أقصى اليسار، لمن يسأل هتنتخب مين، كنا هنروح ومش هنرجع، نحن الآن لدينا وطن يمكن أن نختلف من أجله، لو استمر ذلك الوضع لن يكون لدينا وطن".

برنامج "الشاهد"



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.



ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.