التنمية الحضرية: منسوب المياه الجوفية يؤثر على عملية الدفن بمقابر صلاح سالم

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن منسوب المياه الجوفية يؤثر على عملية الدفن في مقابر شارع صلاح سالم.

وأَضاف "خالد صديق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم لعرض الرؤية المتكاملة ببدء تنفيذ "مقابر الخالدين"، وإعلان للمواطنين بكل ما يحدث على أرض الواقع.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه لابد من تقديم حلول بناء على دراسات وأفكار للوصول إلى أفضل شئ، وهذا ما تم في تنفيذ "مقابر الخالدين" بعد دراسات جيدة جدا قبل البدء في المشروع.

سبب نقل مقابر صلاح سالم

وبدوره قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص خلال جولته لـ المقابر المطلة على صلاح سالم، على اصطحاب الإعلام ووكالات الأنباء ليروا بأنفسهم الحال الذي وصلت إليه المقابر بسبب المياه الجوفية.

وأضاف، "نادر سعد"، أن المياه الجوفية أثرت على الرفات وأخرجت ما في باطن الأرض، وهو لا يليق بحرمة الميت ومن هنا جاءت فكرة نقل المقابر.

وتابع أن نقل الجثامين لا يخص شخصيات بارزة أو عظماء ساهموا في الدولة المصرية ولكن تخص كل الناس، والعظماء سيكون لهم مقبرة خاصة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقلهم إلى مقابر الخالدين.

وأوضح أن الدولة قامت ببناء 20 ألف مقبرة بديلة للمواطنين العاديين في المدن الجديدة بجوار القاهرة ومن يتم إزالة مقبرته سيتم نقل الجثمان للمقبرة الجديدة مجانًا والدولة تتكفل بنقل الرفات ومصاريفه، والسبب الأساسي هو حجم المياه الجوفية الذي يهدد هذه المقابر.