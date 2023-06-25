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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ناصر ترك: 10 مطوفين سعوديين لخدمة حجاج السياحة بعرفات ومنى

صدى البلد

أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن إجمالى عدد المطوفين السعوديين الذين ينظمون الحج السياحى يبلغ 18 مطوفا، (برى – اقتصادى – 5 نجوم)، مشيرا الى وجود تعاون على مدار الساعة بين وفد وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة لعملية تصعيد الحجاج لعرفات وخلال تأدية مناسك الحج، للتعامل مع أى مشكلات قد تطرأ خلال الموسم، خاصة وأن مكة المكرمة ستحتضن الـ 16 ألف حاج سياحى خلال ساعات لتبدأ عملية التصعيد الى المشاعى المقدسة.

وقال ناصر ترك، إن بعثة الحج السياحى على الاتصالات المكثفة التى تجريها البعثة المصرية لحجاج السياحة مع رؤساء تضامنات الشركات السياحية المنفذة للحج هذا العام للاطمئنان علي أحوال حجاجها والتأكد من تنفيذ وتوفير كافة الخدمات المتفق عليها، خاصة وان التسكين لجميع الحجاج (برى – اقتصادى – طيران) على مستوى متميز للغاية.

وأوضح أن بعثة المعاينات التى ارسلتها اللجنة العليا للحج والعمرة، اطمأنت على توفير سكن مناسب لجميع الحجاج، وجاءت بعدها بعثة الإشراف لتزداد نسبة الطمأنينة، من توفير سكن متميز لتوفير جميع سبل الراحة للحجاج سواء فى مكة المكرمة او المدينة المنورة او فى المشاعر( عرفة – منى)، وهو ما اكدته اللجان التابعة للبعثة اثناء جولاتها على سكن الحجاج.

وأضاف ناصر ترك، أن البعثة لم تتلقى اى شكاوى ضد الشركات السياحية، ولكنها استقبلت العديد من الاشادات ورسائل الشكر اتجاه الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج، هذا العام، مشيرا أن البعثة الخاصة بالحج السياحى تعمل على مدار الساعة حتى عودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.
 

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