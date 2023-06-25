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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأطفال يحتفلون بـ كهربا أثناء تدريبات الأهلي.. فيديو

صدى البلد

نشر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي والمنتخب فيديو من الملعب أثناء التدريب عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر في الفيديو أطفال يهتفون باسم كهربا، وعلق: “لما الأطفال تحبك اعرف انك نظيف وربنا بيحبك”.

 

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب السابق موقف مجلس إدارة النادي من محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب .

 

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن كهربا حتى الآن لم يقم بسداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح الزمالك، مشددا على أن الزمالك تقدم أمس بشكوى رسمية ضده .

 

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك أرسل شكوى للفيفا لتأخر سداد الغرامة، مشددا أن الحديث عن مساندة محامي الزمالك لكهربا في القضية أمر غير صحيح علي الإطلاق .

 

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وتابع خالد الغندور أن الزمالك لن يتنازل عن حقه في قضية كهربا، مؤكدا أن نجم الأهلي معرض للإيقاف مرة أخرى .

 

كهربا غرامة محمود عبد المنعم كهربا

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