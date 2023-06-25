قبل العيد.. طريقة سهلة لتنظيف البوتاجاز من الدهون

تشعر ربة المنزل بعبء تنظيف المنزل قبل العيد وبالأخص كيف تتخلص من الدهون فى المطبخ وداخل البوتجاز والفرن، إذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد طريقة سهلة تمكنك من تنظيف البوتاجاز من الدهون باستخدام الخطوات التالية:

طريقة سهلة لتنظيف البوتاجاز من الدهون

إيقاف تشغيل البوتاجاز وتركه يبرد تماماً.

إزالة الرفوف والصواني من على البوتاجاز.

إزالة الشعلات ووضعها في حوض به ماء دافئ مخلوط بالصابون لإزالة الأوساخ والدهون.

تحضير محلول تنظيف بسيط من الخل الأبيض والماء بنسبة 1:1، وتوضع الخليط في زجاجة بخاخ.

رش الخليط بالخلاط على البوتاجاز وتركه لمدة 5-10 دقائق.

استخدام فرشاة صلبة أو قطعة قماش لإزالة الدهون والأوساخ من البوتاجاز، مع التركيز على المناطق التي تتراكم فيها الدهون بشكل أكبر، مثل الشعلات والأجزاء المحيطة بها.

تنظيف الأجزاء الخارجية للبوتاجاز باستخدام محلول تنظيف الزجاج والمنظف العام.

استخدام قطعة قماش جافة أو منشفة لتجفيف البوتاجاز بشكل جيد.

ملاحظة: يمكن استخدام مواد تنظيف أخرى مثل الصودا الكاوية، لكن يجب أن يتم استخدامها بحذر ومع مراعاة الإجراءات الأمنية المناسبة. كما يجب تجنب استخدام المساحيق والمواد الكاوية على الأجزاء الحساسة للبوتاجاز.