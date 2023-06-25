عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشأ في رحاب الأولياء.. أسرة أبو العينين شعيشع تكشف أسراراً عن حياته|شاهد

الشيخ أبو العينين
الشيخ أبو العينين شعيشع

ارتبط ارتباطًا وثيقًا في صغره بمسجد العارف بالله سيدي البيلي أبو غنام، الذي كان يبعد عن منزله بحوالي 60 مترًا، فحظى الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع، عبقري التلاوة، والملقب بـ «ملك الصبا» الذي احتفلت أسرته منذ يومين بالذكرى الثانية عشرة لرحيله، بأنه كان يقطن في هذا الحي «حي أبو غنام».

 

 ويُعد حي «أبو غنام» أشهر أحياء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فعاش الشيخ الراحل أبو العينين عيشع  وترعرع  في ساحة مسجد أبو غنام العامرة بذكر الله، والتي كانت تستقبل حفلات القرآن الكريم، وسرادقات العزاء، فكان الشيخ يجلس في صغره أسفل دكة التلاوة حباً وشغفاً في القرآن الكريم حتى صار نجماً ساطعاً في دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.
 

بالقرآن والابتهالات .. أسرة أبوالعينين شعيشع تحيي ذكرى وفاته في مسقط رأسه بكفر الشيخ

غدا.. إحياء الذكرى الـ12 لرحيل القارئ أبوالعينين شعيشع بمسقط رأسه بكفر الشيخ

 

ولد الشيخ أبو العينين شعيشع، الابن الثاني عشر لأبيه، في حي أبو غنام الشهير، بمدينة بيلا، في 12 أغسطس 1922، حتى ارتبط منذ نعومة أظافره، بحب الأولياء الصالحين، والاقتداء بسيرتهم، وبدأ في حفظ القرآن الكريم، في سن مبكرة، على يد شيخه الراحل الشيخ يوسف شتا، الذي شجعه على قراءة القرآن وتنبأ له بمستقبل باهر، وقد كان ما تنبأ به الشيخ.
 

صور نادرة للشيخ أبو العينين شعيشع 

بدأ الشيخ وهو طفل صغير، بحسب ما حكى عنه، حفيده، محمد عوض اليماني، محامٍ، بمدينة بيلا، لـ«صدى البلد»، يجلس أسفل «دكة القراءة»، يستمع إلى كبار المشايخ والقراء، الذين كانوا يأتون إلى مدينة بيلا، لإحياء سرادقات العزاء، والتي كانت غالبًا، ماتكون في الساحة الأمامية لمسجد سيدي البيلي أبو غنام، وهنا ظهرت موهبته مبكرًا في حبه لقراءة القرآن الكريم.

الشيخ أبو العينين شعيشع 

وأضاف، اليماني، كان الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، آخر جيل عمالقة القرآن الكريم، ودولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، بارًا بأسرته، ومحافظًا على صلة الرحم، وكان يزور مدينة بيلا وأسرته وأقاربه بصفة مستمرة، مشيدا بإطلاق اسمه على المعهد الأزهري تخليدًا لذكراه العطرة باعتباره رمزًا من رموز دولة التلاوة في العالم الإسلامي كله.

الشيخ أبو العينين شعيشع 


وأوضح هشام صبح، من أبناء مدينة بيلا، ويعمل بالتربية والتعليم، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، فضيلة الشيخ رحمه الله، نشأ وعاش طفولته في منطقة حي أبو غنام، وكان محبًا لأقاربه، فبالرغم من انتقاله للإقامة والمعيشة في القاهرة، إلا أنه كان دائم الود وصلة الرحم لأقاربه، وكان يزورنا باستمرار، ويجلس معنا، ويحكي لنا بعض الأحداث التي مر بها.

الشيخ أبو العينين شعيشع مع كبار القراء 

وأشار صبح إلى أن الساحة الأمامية لحي أبو غنام كان تشهد العديد من العزاءات وحفلات القرآن، وكان فضيلة الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع، متعلقًا وشغوفًا بالقرآن الكريم بالرغم من صغر سنه، وكان يجلس أسفل دكة القراءة ليسمتع إلى كبار القراء المشاهير ويتأسى بهم ويقلدهم في التلاوة.
 

أبو العنين شعيشع أبو العينين شعيشع أبوالعينين شعيشع أسرة أبو العينين بمحافظة كفر الشيخ ذكرى وفاته دولة التلاوة سرادقات العزاء عبقري التلاوة كبار المشايخ كبار القراء كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

سيناريو مجنون .. فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

في أزمة بيراميدز .. الزمالك مهدد بإيقاف القيد فترتين لهذا السبب

تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة.. والتعليم ترد

تجديد العقود.. صفقة ثلاثية للنادي الأهلي والمخيف يقترب وكولر في الطريق

موضوعات متعلقة

ضبط 9 كيلو مخدرات وتنفيذ 5645 حكماً خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ينعى المخرج جميل المغازي ابن مدينة بيلا

محافظ كفر الشيخ: توزيع 2000 «فيزا كارت» جديدة لمستفيدي تكافل وكرامة

محافظ كفر الشيخ: مستعدون لاستقبال عيد الأضحى بتوفير السلع واللحوم وتجهيز الساحات

وفد كنسي برئاسة الأنبا ماركوس يهنئ محافظ كفر الشيخ بعيد الأضحى المبارك|صور

كفر الشيخ .. ضبط ربة منزل بحوزتها 380 جراما من الهيروين

استعدادات مكثفة لإطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد» بمراكز شباب كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تحقق ترتيبا متقدما في تصنيف "ليدن" الهولندي العالمي

ترشيحاتنا

شاومينج: دخول جروب التسريبات السري بـ 100 جنيه.. والتعليم: احذروا النصب

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من العاصمة الإدارية الجديدة

شاومينج ينشر أسئلة الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما بلجان الثانوية العامة

بعد تثبت الفائدة.. أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 25-6-2023

قبل عيد الأضحي.. اشتري أرخص اللحوم من هنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

في خمس دقائق .. طريقة عمل الكرشة بالصلصة

لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

فيديو

ظهور نادر لـ صفاء أبوالسعود.. وهذه صلة قرابتها بالفنانة أروى جودة |فيديو

اطلقت ولاّ مخطوبة.. مفاجأة جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق |فيديوجراف

طعنة في ظهر روسيا وسنعاقب الخونة.. قوات فاجنر تنقلب على بوتين

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ