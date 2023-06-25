أهم الأخبار.. ظهور مثير لحياة الدرديري.. حكم الأضحية بالديك والنعامة.. لحظة مغادرة قائد فاجنر مدينة روستوف الروسية

نشر موقع صدى البلد ، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
لو مسافر فى عيد الأضحى.. اعرف مواعيد القطارات الإضافية
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة
والدة حسين الشحات: عمرنا ما نسيب الأهلي ولو بكنوز الدنيا
طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك
ميدو: البعض يحاول الوقيعة بيني وبين مرتضى منصور
الإعلامية حياة الدرديري تثير الجدل بهذه الإطلالة
خبير نفسي: المصريون يعتبرون الأمور الترفيهية أولوية
هل يجوز الأضحية بالديك والنعامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل