شاهد.. لحظة مغادرة قائد فاجنر مدينة روستوف الروسية

أظهر مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة وهو يغادر مقر الجيش الروسي وسط مدينة روستوف، في سيارة دفع رباعي.

ووافق بريجوجن في وقت سابق على إنهاء تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وقال الكرملين إنه سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق المبرم.

وبعد أن يغادر بريجوجين روسيا إلى بيلاروسيا، لن يواجه اتهامات بعد أن أنهى، السبت، تقدم قواته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.

وبعد أن وعد في اليوم السابق بـ"تحرير الشعب الروسي" من خلال إرسال قواته باتجاه موسكو، أعلن بريغوجين تراجعه من أجل تجنب إراقة "الدماء الروسية"، قائلاً: "أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية".

