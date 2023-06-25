يستغرق عامين تقريباً.. كندا تفتح تحقيقاً في انفجار الغواصة «تيتان»

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأحد، فتح تحقيقا في انفجار الغواصة "تيتان" التي اختفت قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص عملية بحث شاركت فيها دول عدة.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، كاثي فوكس، إن "مهمتنا تتمثل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل"، بحسب وكالة "فرانس برس"

وأضافت: "نعرف أن الجميع يرغب بإجابات، خصوصا العائلات والعامة"، مشيرة إلى أنه يمكن للتحقيق الكامل أن يستغرق ما بين 18 شهرا إلى عامين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المشرف كينت أوزموند إن فريقًا قد تم تشكيله لإجراء دراسة أولية للمأساة التي وقعت في ركن بعيد من شمال المحيط الأطلسي.

ذكرت شبكة سي بي سي أن التفتيش سيبحث فيما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق كامل، أو إذا تم انتهاك أي قوانين.

وقال إن القضية فريدة من نوعها ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود "عدد من السلطات القضائية المعنية". كندا لديها اختصاص للتحقيق في الوفيات في الخارج.

عندما سُئل في مؤتمر صحفي عما إذا كان هناك أي اشتباه في وجود نشاط إجرامي في الوقت الحالي ، أجاب المشرف أوزموند: "لا يوجد اشتباه في وجود نشاط إجرامي في حد ذاته ، لكن شرطة الخيالة الملكية الكندية تتخذ خطوات أولية لتقييم ما إذا كنا سننزل ذلك أم لا طريق."

وانطلقت سفينة الشحن "بولار برايس" التي ترفع العلم الكندي من سانت جونز نهاية الأسبوع الماضي وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة "تيتان" إلى نقطة انطلاقها في شمال الأطلسي.

وأفاد خفر السواحل الأمريكي الخميس بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة لقوا حتفهم بعدما تعرضت إلى "انفجار كارثي".

وعثر على الحطام في قاع البحر على بعد 500 متر عن حطام "تايتانيك".