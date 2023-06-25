بعد رحيل حمدي فتحي.. تعرف على أبرز صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد

أكد محمد عصام الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي له سياسة واضحة وهي عدم الاحتفال باللقب إلا بعد الفوز به بشكل رسمي، مشيرا إلى أن النادي الأهلي بنسبة 90% بطل الدوري هذا لعام ويستحقه بجداره.

وقال محمد عصام، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فرح سعيد”، أن مارسيل كولر من المدربين التي يمتلكون خبرات كبيرة واستطاع ان يخطف حب جمهور النادي الأهلي.

وتابع الناقد الرياضي محمد عصام، أن معظم لاعبي النادي الأهلي شاركوا في كل البطولات، وهو ما يثبت سياسة التدوير بين اللاعبين التي يقوم بها المدير الفني لفريق الأهلي.

مطالبات من أليو ديانج بالرحيل

وأشار محمد عصام إلى أن النادي الأهلي من المتوقع أن يقوم بعدد من الصفقات بعد رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري، ومطالبات من أليو ديانج بالرحيل، وهناك مفوضات جارية الأن من محمد رضا بوبو من فيوتشر، وحمادة من فاركو.