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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاش سلمان.. فؤاد عبدالواحد يختتم حفلات ليالي تبوك 2023 بالسعودية

فؤاد عبدالواحد
فؤاد عبدالواحد

اختتم الفنان فؤاد عبدالواحد، حفلات "ليالي تبوك" بالمملكة العربية السعودية، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أنغام وموسيقى أغنياته التي أشعلت جوانب مسرح الحفل بتفاعل الجمهور الكبير الحاضر في مسرح الجادة بالمهرجان التراثي الذي شهد حضوراً من جميع أنحاء السعودية، وقد شاركه بالسهرة الغنائية الفنان جابر الكاسر والفنانة قمر الهاجري.

وعلى أنغام أغنية "تعلّم" بدأ فؤاد عبدالواحد وصلته الختامية لمهرجان ليالي تبوك، مرحباً بجمهور منطقة تبوك، معرباً عن فخره واعتزازه بالمشاركة بالمهرجان، وقال: "تواجدنا في ليالي تبوك هو فخر واعتزاز لنا و بتاريخنا وموروثنا في الجزيرة العربية"، شاكراً ادارة مهرجان جادة الإبل على دعوتهم للقاء هذا الجمهور المحب للفن والثقافة والتراث، حيث تفاعل الجمهور عندما قال فؤاد أثناء غنائه: "وين أروح وكيف أبلقى لي حبيب زيكم يا أهل تبوك".

وأشعل فؤاد عبدالواحد الحفل بأغنية "عاش سلمان" حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير ورددوا هتافات "عاش سلمان .. عاش سلمان" طوال الأغنية.

وقد أثنت ادارة المهرجان من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الرسمية عن سعادتهم بمشاركة الفنان فؤاد، قائلين: "الفنان فؤاد عبدالواحد اطربنا في ليلة هي الأجمل على مسرح الجادة"، موثقين هذا النجاح من خلال نشر وعرض مجموعة من الفيديوهات والصور من الحفل.

واختتم فؤاد الحفل بأغنيته الشهيرة التي تحقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً على مستوى الخليج والوطن العربي "العيون السود" بعد أن طلبها وهتف لغنائها الجمهور الذي تفاعل مع الأغنية بشكل جميل جداً، معرباً عن فرحه بها من خلال غنائه المستمر على مدار غناء فؤاد للأغنية.

 

أعمال فؤاد عبدالواحد

ومن جهة أخرى، يعكف فؤاد عبد الواحد هذه الأيام على الإنتهاء من تحضير أغنياته ألبومه الثالث خلال مسيرته الغنائية، وذلك بتواجده المستمر في الأستوديوهات الصوتية في مدينة الرياض من أجل تسجيل وتنفيذ أغنيات الألبوم الذي سيرى النور قريباً.

 

ألبومات فؤاد عبدالواحد 

وكان أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد الفنية، هو ألبومه "حلم ولا علم" الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى من ألبوم فؤاد عبد الواحد، "حلم ولا علم" التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة.

بينما حققت الأغنيات الثلاث الأخرى "ارحم مشاعرنا" كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي معك" مليون ومائتين مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة "غن" كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينيه ليالي.

حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
حفل فؤاد عبدالواحد
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