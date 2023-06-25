محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في نهطاي.. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.



وتفقد المحافظ استمرار أعمال توسعات محطة معالجة نهطاي للصرف الصحي، والتي وصلت نسبة الأعمال المدنية بها إلى ٩٠%، كما تفقد مشروعات مركز تنمية الأسرة، مركز الشباب، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مجمع الخدمات الحكومية مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، نقطة الشرطة، الحماية المدنية والموقف والسوق النموذجي.



يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 874 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

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