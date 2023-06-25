49 ميدالية حصيلة ميداليات البعثة المصرية في الأولمبياد الخاص ببرلين 2023

حقق أبطال بعثة الاولمبياد الخاص المصري 49 ميدالية متنوعة باجمالي 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية بدورة الالعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والمقامة بمدينة برلين الالمانية خلال الفترة من 17 وحتى 25 يونيو الجاري.

وحقق منتخب البولينج 3 ميداليات ذهبية وشارة مركز خامس، وبالنسبة لمنتخب للجمباز فقد حقق 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وثماني ميداليات برونزية وشارتين مركز خامس، كما حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية وشارة مركز رابع و4 شارات مركز سادس وشارة مركز سابع وحيدة.

وحقق منتخب الفروسية ميدالية فضية وثلاث شارات مركز سادس وشارتين مركز سابع، وبالنسبة لمنتخب الدراجات فقد حقق ميدالية ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية وحيدة وشارة مركز رابع و4 شارات مركز خامس وشارة مركز سادس وشارتين مركز سابع.

وحقق فريق رفع الأثقال 3 ميداليات ذهبية ومثلهم فضيات وبرونزية، وبالنسبة لألعاب القوى فقد حقق ذهبيتان وبرونزيتان وشارتين مركز رابع وشارة مركز ثامن وشارة مشاركة، أما عن فريق البوتشي فقد حقق 4 شارات ومركز سادس، كما حقق منتخب الجودو برونزيتان، وعن تنس الطاولة فضية وحيدة ووشارتين مركز رابع وخامس.

وحقق منتخب التنس ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، ومنتخب الريشة الطائرة فقد حقق ذهبيتين وبرونزية وحيدة.

وتعود البعثة علي فوجين قادمة من برلين ، الفوج الأول يعود اليوم على مطار القاهرة الجوي صالة رقم 3 على خطوط مصر للطيران في تمام الساعه 8.50 مساءً ويشمل كل المنتخبات ماعدا الهوكي وعددهم 14 لاعبًا ويعود الفوج الثاني والذي يشمل منتخب الهوكي الأرضي غدًا الاثنين الساعة 2.50 صباحا على الخطوط التركية بصالة وصول رقم 3 بمطار القاهرة الجوي.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد ثمنت جهود البعثة المصرية ببرلين معبرة عن سعادتها بالنتائج التي تحققت بفضل ارادة اللاعبين واللاعبات والاجهزة الفنية والادارية بالبعثة، وتحرص دائما على التواجد في استقبال البعثات المصرية للاولمبياد الخاص والتي تضم من لاعبيها ولاعباتها ابطال من مؤسسات والدور والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

ووعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبين البعثة المصرية خلال زيارته وتفقده للمسابقات ببرلين باستقبال البعثة المصرية عقب عودتهم بمطار القاهرة الدولي، تشجيعا منه ودعما وحافزا لهم في المسابقات.

واطمأن المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة على إنهاء كافة اجراءات المغادرة والاستعدادات الخاصة بعودة البعثة المصرية إلى أرض الوطن قادمين من برلين مساء اليوم.