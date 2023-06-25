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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مطار أبوظبي الدولي الجديد

صدى البلد

وصل النجم العالمي توم كروز اليوم على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي شهد تصوير بعض مشاهد الفيلم.

وذلك تمهيداً لحضور عرضه الافتتاحي الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قصر الإمارات ماندارين أورينتال مساء غد، حسبما نقلت وام.

وبصفتها شريك الطيران الرسمي للفيلم، ستُروج "الاتحاد للطيران" للفيلم عبر هذه الطائرة في رحلاتها إلى جميع أنحاء العالم باستخدام الملصق الترويجي. 

وسيرى الجمهور التصميم الداخلي للمبنى الجديد لأول مرة عند مشاهدة الفيلم، الذي سيتم عرضه في دور السينما في 13 يوليو المقبل.. وتظهر في الفيلم أيضاً العديد من المواقع الخاصة ضمن المبنى، بما في ذلك صالة انتظار مسافري الدرجة الأولى التابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، إضافةً إلى تصوير بعض المشاهد في صحراء ليوا برمالها الذهبية.

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وبهذه المناسبة، قالت إيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي: “يسعدنا أن نستضيف النجم العالمي توم كروز وطاقم عمل فيلم” Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One " في أبوظبي، ونفخر بدورنا في هذا الفيلم وإسهامنا في الترويج لأبوظبي وجهة رائدة في استقطاب المواهب العالمية ، وتعد المشاهد التي تضمنها الفيلم دليلاً ملموساً على روعة الهندسة المعمارية لمبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني المستوحى من العناصر الثقافية لإمارة أبوظبي.

 

من جانبه قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: تؤكد شراكتنا مع طاقم فيلم "مهمة مستحيلة" الإمكانات والعروض الفريدة التي توفرها أبوظبي. وأنا فخورة جداً بدور فريقنا في عرض مناطق الجذب الفريدة للإمارة ومبنى المطار الجديد وطائراتنا في الفيلم.

 

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