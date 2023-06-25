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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السياحة تناقش مع رئيس بعثة الحج المصرية خطة التصعيد للمشاعر المقدسة|صور وفيديو

صدى البلد

استقبلت البعثة الرسمية للحج السياحى برئاسة سامية سامى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، اللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية.

 

وبحث اللواء الأحمدى مع بعثة الحج السياحى خطط التصعيد للمشاعر المقدسة وطريقة التصعيد، واستعدادات بعثة الحج السياحى لتوفيرسبل الدعم والراحة للحجاج.

 

شارك فى الاجتماع سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ومحمود عبد الرازق مدير عام النقل السياحي بالوزارة وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم وهشام امين عضوي اللجنة وعضوي مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

 

واصطحبت سامية سامى اللواء علاء الأحمدي فى جولة داخل غرفة العمليات التابعة لبعثة السياحة وبعدها فى جولة فى عدد من الفنادق لاطلاعه على كيفية توفير جميع سبل الراحة للحجاج المصريين.

 

ومن جانبها، أكدت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحي انه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية تصعيد حجاج السياحة وعددهم 16100 حاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم للحج.
 

وأوضحت أنه تم تجهيز أكثر من 400 أتوبيس موديلات حديثة لنقل حجاج السياحة من مقار إقامتهم بفنادق مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، وتم التأكد من توفير أتوبيسات حديثة مع إجراء فحص شامل لكافة سيارات نقل حجاج السياحة للتأكد من سلامتها تماما.
 

وأضافت أنه تم التأكيد علي ملازمة الأتوبيسات للحجاج طوال تحركاتهم بالمشاعر وتوفير المواقف اللازمة والقريبة من المخيمات مع توفيرالمياه والمشروبات خلال تحركات الحجاج.
 

وأشار ناصر تركي عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إلى أن بعثة الحج السياحي تابعت علي مدار الساعة عمليات تجهيز مخيمات حجاج السياحة في كل من مني وعرفات، وتتلقي  تقارير دورية علي مدار اليوم حول تجهيز المخيمات.
 

وأشار إلي أن البعثة سوف تقوم خلال ساعات بمعاينة واستلام كافة المخيمات للمستويات الثلاث للحج السياحي "٥ نجوم والاقتصادي والبري" وذلك قبل تصعيد الحجاج والتأكد من توافر كافة الخدمات والتجهيزات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعرالمقدسة، معربا عن ثقته في تقديم خدمات أكثر تميزا هذا العام لحجاج السياحة.

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