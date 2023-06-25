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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودية يصدر أمرا ملكيا جديدا

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل الإعلام السعودية، بصدور أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالرحمن بن عياف آل مقرن نائبا لوزير الدفاع.

تخطوا المليون ونصف.. الجوازات السعودية تعلن أعداد الحجاج لهذا العام

وفي سياق آخر وقفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، على جاهزية مبنى التوسعة السعودية الثالثة، بكافة أدوارها والساحات المحيطة بها.

السعودية : التأكد من جاهزية كافة الخدمات المقدمة في المصليات


وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد الجابري، أنه تم التأكد من جاهزية كافة الخدمات المقدمة في المصليات بالإضافة للمواقع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة،حسبما نقلت واس.

 

السعودية امر ملكي الأمير عبدالرحمن مقرن وزير الدفاع

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