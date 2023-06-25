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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر الأوليمبي قبيل مباراته اليوم مع النيجر

صدى البلد

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الجماهير المصرية تنتتظر الظهور المميز للاعبي المنتخب الأوليمبي في البطولة الأفريقية والمنافسة القوية، وذلك من أجل تحقيق اللقب والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس، التي ستقام صيف 2024، مشددًا على أن المنتخب الأوليمبى يضم لاعبين واعدين سيكون لهم مستقبلا متميزا فى كرة القدم المصرية.

 

جاء ذلك خلال تواصل الدكتور أشرف صبحي، مع بعثة المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لدعمهم وحثهم علي تقديم أفضل أداء لهم، وتحقيق الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتأهل إلي أولمبياد باريس 2024.



وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة المنافسات القارية والدولية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتخب الأوليمبي، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهم، والتأهل للأولمبياد.


ويفتتح الفراعنة منافساتهم اليوم في الثامنة مساءً أمام النيجر فى مدينة طنجة بالمغرب التى تستضيف مجموعة مصر، والتي تضم كل من مالي والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى.

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