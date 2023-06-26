عشبة حلفا بر.. تعالج المغص الكلوي وتذيب الشحوم وتخفض الكولسترول

تمثل عشبة حلفا بر احد الخيارات للعلاج فهي تنمو في المناطق الصحراوية حول العالم، وتنمو بكثرة في منطقة الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، وسيناء ، ولها تسميات كثيرة، مثل: الحلفاء، الهشمية، أو حشيش الجمل.

وتتميز عشبة حلفا بر برائحتها العطرة الزكية التي تنبعث من أزهارها، وتحتوي على مواد الحلفا بيرول، وزيوتٍ طيارةٍ.، وعلى الرغم من مذاقها المر إلّا أنّها ذات فوائد صحية كثيرة للجسم.، وهي تعالج المغض الكلوي وتذيب الشحوم وتخفض الكولسترول وتحسن البشرة .

تطهير المجاري:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية ، أن عشبة حلفا بر لها العديد من الفوائد منها:

حيث تعمل علي تطهر المجاري البولية وتعالج الالتهابات، حيث تفتت وتذيب الحصوات في الكلى وتمنع تشكل الترسبات وتسكن المغص الكلوي، وتدر البول.

كما أنّها تذيب الشحوم المحيطة بالكبد وتنظفه من السموم، مما يجعل عملية التمثيل الغذائي أكثر سرعةً وفعالية. ، وهي تعطي الشعور بالشبع ، لأنها غنية بالألياف النباتية المفيدة في خفض الشهية للطعام،.

وتخفض الشعور بالغثيان بالنسبة للمرأة الحامل ، خاصة في الشهور الأولى للحمل والتخفيف من اضطرابات الدورة الشهرية لدى السيدات ، كما تساعد في تقليل التقلصات الخاصة بالمعدة.

كما تقلل من آلام اللثة والأسنان، وتخفف من آثار لسعات العقارب والافاعي ، وكذلك تخفف من الأورام.

ضغط الدم:

وتعمل عشبة حلفا بر على خفض معدل الضغط المرتفع في الدم ، وتحافظ على صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية، لأنّها تخفض نسبة الكولسترول في الدم.

وتعالج مشاكل الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية وضيق التنفس والكحة.، وهي تساعد كذلك في التخلص من فائض السوائل وطردها من الجسم عن طريق البول .

كما تخلص الجسم من السموم ، و تطرد الديدان المعوية وكافة الفطريات والفضلات من الجهاز الهضمي.، كما تساعد على تحسين عملية الهضم لأنّها ملينة للأمعاء، وطرد الغازات منها، وتمنع الشعور بعدم الراحة والانتفاخ المتكرر في البطن، ويمكن مزج مسحوق هذه العشبة مع الماء لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي .



وتمنح العظام قوة وصلابة وتقلل آلام والتهابات المفاصل الروماتيزمية، كما تقلل تورماتها ،و تفيد كذلك في تسريع التئام الجروح السطحية وإرجاع الجلد إلى طبيعته.

كما تحفز عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم، خاصةً إذا تم خلطها بالعسل ، وهذا يساعد على خفض الوزن وعلاج السمنة، لذلك ينصح بتناول مشروبها ثلاث مراتٍ يومياً من قبل الأشخاص الذين يتبعون أنظمة الحمية والريجيم.

مشاكل البشرة :

ويمكن استخدام المسحوق وحده في علاج مشاكل البشرة الخارجية، فهي تحسن مظهر بشرة الوجه والجسم وتمنحها النعومة والحيوية والنضارة الدائمة وتنقيتها من الزيوت الدهنية الزائدة.

كما يمكن استخدام منقوع حلفا بر، بعد غليه وشرب كوب واحدٍ أكثر من مرة خلال اليوم مع تحليته بالعسل لزيادة الفوائد العلاجية،لجسم الانسان .

