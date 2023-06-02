عاجل
أخبار التعليم| احصل على فرصة للدراسة خارج مصر.. طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة بعنوان رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية قبل انطلاقها بأيام .. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أخبار التكنولوجيا|أغنى رجل على وجه الأرض.. إيلون ماسك يستعيد لقبه مرة أخرى.. ماكينة أخبار كاذبة.. OpenAI تحاول علاج "هلوسة" أدوات الذكاء الاصطناعي مدرب باريس سان جيرمان يحسم مصير أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. تفاصيل سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بذور الشمر تنقص الوزن وتمنع الإمساك وتخلص الجسم من السموم

بذور الشمر لها فوائد
بذور الشمر لها فوائد صحية لجسم الانسان

استخدمت بذور الشمر في الطب الشعبى حول العالم لخصائصها المعززة للهضم وكذلك إنقاص الوزن، والشمر غنى بالكالسيوم وفيتامين سي والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم علاوة على دورها في إنقاص الوزن
كما تُستخدم بذور الشمر كعلاج للتنحيف ومعالجة مشاكل السمنة بتناولها بعد نقعها في المياه الساخنة لمدة عشر دقائق، أو غليّها.

لذا فإن بذور الشمر تنقض الوزن وتمنع الإمساك ويخلص الجسم من السموم. 

التنحيف 

 

ويقول الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية، إن بذور الشومر تيتخدم كعلاج للتنحيف ، ومعالجة مشاكل السمنة بتناولها بعد نقعها في المياه الساخنة لمدة عشر دقائق، أو غليّها.

كما  أن مسحوق بذور الشومر يساعد  على تنظيف الأمعاء، وتسهيل حركتها وبالتالي منع حدوث الإمساك، كما تعالج الإسهال في حال كانت البكتيريا هي السبب الرئيسي له، لوجود مواد زيوت طيّارة في الشومر كـ"السينول" و"الانيتول"، وهي مواد تحمل خصائص مضادة للبكتيريا.


ويساعد  الشمر، كذلك على التشافي من المغص الكلوي، ويعمل على تهدئته، ويفيد في معالجة الاضطرابات والمشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي، كاحتقان القصبات الهوائيّة والتهابها والسعال.


كما يساعد في  علاج اضطرابات الجهاز التنفسي مثل التهابات الشعب الهوائية والسعال كما ويخلص الإنسان من البلغم المزعج.

وتدخل  بذور الشمر،  في صناعة الكثير من أصناف الأطعمة كالحلويّات لرائحته الزكيّة، ويساعد على إدرار الحليب عند المرضعات.

ويمكن الاستفادة من مغلي جذور الشمر المطحونة لعلاج التهاب الفم من خلال الغرغرة به، أو بعمل كمادات من مغلي الشومر للعين إذا ما أصيبت بالتهاب.

وبذور الشمر غنية بالألياف، فهي تمنع  من الإفراط في تناول الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن.

كما أن بذور الشمر مزيل طبيعي للسموم ،وعند تناولها مباشرة بعد الوجبة، تطرد السموم المختلفة من الجسم وتهدئ الجهاز الهضمي، مما يجعل عملية الهضم أسهل.
 

 

وتعد بذور الشمر من أكثر التوابل ذات الفوائد الصحية،  فهي تمنع الإصابة بالسرطان لأنها تحتوي على مركب يسمى الأنيثول وهو فعال في تدمير خلايا سرطان الثدي وحتى وقف انتشاره ويقال أيضًا إن الأنثول الموجود في بذور الشمر

حيث  تساعد في تحسين القوة والمناعة ،و تحسن بذور الشمر  قوة الهضم ، ومفيد للقلب،وتسكين الآلام أثناء الحيض كدعم إضافي للمرأة، و يعزز  السمؤ تدفق حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات.

كما تساعد بذور الشمر  أيضًا في علاج الإصابة بالديدان والإمساك ،  وفقدان الشهية وقلة الاهتمام بالطعام والقيء والسعال والبرد.

ولبذور الشمر  دور في تحسين الهضم، نظرًا لخصائصه المبردة ، ومفيد أيضًا لأي شخص يعاني من عدم الراحة بعد الجهاز الهضمي.

 الشمر الأخضر:

والشمر الأخضر مفيدٌ للبشرة حيث يعمل على تأخير ظهور التجاعيد وآثار الشيخوخة على الوجه، بسبب غنى الشمر الأخضر بالمواد المضادة للأكسدة.، ويسهيل الهضم والتخلص من مشاكل عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي، كانتفاخ البطن على سبيل المثال.

 ويعمل علي  تنشيط وتقوية مناعة جسم الإنسان، وهي المسؤولة عن مقاومة الأمراض وحماية الجسم من الإصابة بها.، وهو  مفيدٌ لصحة العيون وسلامة البصر حيث يحميها من الالتهابات.

 

كما يعمل على تقوية الشعر من جذوره وحتى أطرافه ومنع تساقطه وتقويته، و الوقاية من نمو الخلايا السرطانية في جسم الإنسان وانتشارها، بسبب غنى الشمر الأخضر بالمواد المضادة للأكسدة.

 

 

“البحوث الإسلامية”: قافلة دعوية مشتركة مع الأوقاف لشمال وجنوب سيناء والأقصر .. غدًا

الشمر السموم الامساك الوزن الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

ترشيحاتنا

وفاء عامر تبكي على الهواء بسبب حبها لـ زوجها.. فيديو

أوكرانيا تعلن إسقاط 30 صاروخاً وطائرة مسيرة على كييف

تحذير عاجل| الأرصاد: طقس اليوم يشبه أمس وغدًا سينخفض 6 درجات

بعد اعتراف نادر من الكرملين.. روسيا تبدأ بتحسين طائراتها المدنية

الطقس اليوم| تجنبوا الخروج من المنازل .. العواصف الترابية مستمرة

مدرب باريس سان جيرمان يحسم مصير أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

احترس العاصفة الترابية مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

وداعا للأدوية .. نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ