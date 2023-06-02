بذور الشمر تنقص الوزن وتمنع الإمساك وتخلص الجسم من السموم

استخدمت بذور الشمر في الطب الشعبى حول العالم لخصائصها المعززة للهضم وكذلك إنقاص الوزن، والشمر غنى بالكالسيوم وفيتامين سي والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم علاوة على دورها في إنقاص الوزن

كما تُستخدم بذور الشمر كعلاج للتنحيف ومعالجة مشاكل السمنة بتناولها بعد نقعها في المياه الساخنة لمدة عشر دقائق، أو غليّها.

لذا فإن بذور الشمر تنقض الوزن وتمنع الإمساك ويخلص الجسم من السموم.

التنحيف

ويقول الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية، إن بذور الشومر تيتخدم كعلاج للتنحيف ، ومعالجة مشاكل السمنة بتناولها بعد نقعها في المياه الساخنة لمدة عشر دقائق، أو غليّها.

كما أن مسحوق بذور الشومر يساعد على تنظيف الأمعاء، وتسهيل حركتها وبالتالي منع حدوث الإمساك، كما تعالج الإسهال في حال كانت البكتيريا هي السبب الرئيسي له، لوجود مواد زيوت طيّارة في الشومر كـ"السينول" و"الانيتول"، وهي مواد تحمل خصائص مضادة للبكتيريا.



ويساعد الشمر، كذلك على التشافي من المغص الكلوي، ويعمل على تهدئته، ويفيد في معالجة الاضطرابات والمشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي، كاحتقان القصبات الهوائيّة والتهابها والسعال.



كما يساعد في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي مثل التهابات الشعب الهوائية والسعال كما ويخلص الإنسان من البلغم المزعج.

وتدخل بذور الشمر، في صناعة الكثير من أصناف الأطعمة كالحلويّات لرائحته الزكيّة، ويساعد على إدرار الحليب عند المرضعات.

ويمكن الاستفادة من مغلي جذور الشمر المطحونة لعلاج التهاب الفم من خلال الغرغرة به، أو بعمل كمادات من مغلي الشومر للعين إذا ما أصيبت بالتهاب.

وبذور الشمر غنية بالألياف، فهي تمنع من الإفراط في تناول الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن.

كما أن بذور الشمر مزيل طبيعي للسموم ،وعند تناولها مباشرة بعد الوجبة، تطرد السموم المختلفة من الجسم وتهدئ الجهاز الهضمي، مما يجعل عملية الهضم أسهل.



وتعد بذور الشمر من أكثر التوابل ذات الفوائد الصحية، فهي تمنع الإصابة بالسرطان لأنها تحتوي على مركب يسمى الأنيثول وهو فعال في تدمير خلايا سرطان الثدي وحتى وقف انتشاره ويقال أيضًا إن الأنثول الموجود في بذور الشمر

حيث تساعد في تحسين القوة والمناعة ،و تحسن بذور الشمر قوة الهضم ، ومفيد للقلب،وتسكين الآلام أثناء الحيض كدعم إضافي للمرأة، و يعزز السمؤ تدفق حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات.

كما تساعد بذور الشمر أيضًا في علاج الإصابة بالديدان والإمساك ، وفقدان الشهية وقلة الاهتمام بالطعام والقيء والسعال والبرد.

ولبذور الشمر دور في تحسين الهضم، نظرًا لخصائصه المبردة ، ومفيد أيضًا لأي شخص يعاني من عدم الراحة بعد الجهاز الهضمي.

الشمر الأخضر:

والشمر الأخضر مفيدٌ للبشرة حيث يعمل على تأخير ظهور التجاعيد وآثار الشيخوخة على الوجه، بسبب غنى الشمر الأخضر بالمواد المضادة للأكسدة.، ويسهيل الهضم والتخلص من مشاكل عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي، كانتفاخ البطن على سبيل المثال.

ويعمل علي تنشيط وتقوية مناعة جسم الإنسان، وهي المسؤولة عن مقاومة الأمراض وحماية الجسم من الإصابة بها.، وهو مفيدٌ لصحة العيون وسلامة البصر حيث يحميها من الالتهابات.

كما يعمل على تقوية الشعر من جذوره وحتى أطرافه ومنع تساقطه وتقويته، و الوقاية من نمو الخلايا السرطانية في جسم الإنسان وانتشارها، بسبب غنى الشمر الأخضر بالمواد المضادة للأكسدة.