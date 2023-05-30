عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة يجب الابتعاد عنها مع التقلبات الجوية.. تدمر المناعة

ضعف المناعة والتقلبات
ضعف المناعة والتقلبات الجوية

تعد المناعة هى المسئول الأول عن حماية الجسم من الأمراض المختلفة خاصة التى تنتشر خلال التقلبات الجوية  لذا من المهم معرفة كيفية الحفاظ عليها.  

ووفقا لموقع health توجد العديد من الأطعمة التى تدمر المناعة وتجعلها أضعف لذا يجب الابتعاد عنها خاصة خلال التقلبات الجوية، وهى: 
 

علاج التسلخات عند الأطفال والرضع .. إليك أفضل الأدوية والكريمات

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

طعام رخيص جدا يحمى من السرطان .. تناوله يوميا

 

الإفراط في الملح يمكنك ربط الصوديوم الزائد بمشاكل مثل احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم ولكن تظهر الأبحاث أنه يضر المناعة ويجعلها أقل قدرة على محاربة الالتهابات.

استهلاك السكر الزائد هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلص من السكر تمامًا ، ولكن تجنب الفائض المستمر أو الإفراط في تناول السكر على المدى القصير هو هدف يستحق العناء.


الإفراط في تناول الكافيين فبالرغم من فوائد القهوة والشاي الواقية للصحة ، وذلك لاحتوائهما على مستويات عالية من مضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الإ أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يتداخل مع النوم مما يسبب زيادة الالتهاب وضعف المناعة. 

 

الأطعمة المعالجة بإزالة الألياف مثل الدقيق الأبيض وعدم تناول الطبقة الخارجية لبعض الأطعمة الطبيعية وتدعم الألياف صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تغيير تكوين بكتيريا الأمعاء بطرق تعزز المناعة والمزاج وإزالتها تضر المناعة والحالة النفسية.

 

الكحول فهناك علاقة ملحوظة منذ فترة طويلة بين الإفراط في تناول الكحول وضعف المناعة و زيادة القابلية للإصابة بالالتهاب الرئوي واحتمال أكبر للإصابة بمتلازمة الإجهاد التنفسي الحاد (ARDS).
 

 

المناعة التقلبات الجوية الجهاز الهضمي الإلتهاب الرئوي استهلاك السكر ارتفاع ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

بيان عاجل من مجلس الوزراء السعودي.. تفاصيل

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

شهادتك من بير سلم.. مجلس الدولة يعاقب استاذة جامعية

موضوعات متعلقة

فقدان الوزن الأبرز.. 9 أعراض تكشف الإصابة بمشاكل المريء

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

مهما عالجتها مش بتخف .. اكتشف أسباب غير متوقعة لحدوث التهاب اللثة المزمن

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: الذكاء الصناعي ينتج أسلحة خارج سيطرة البشر

تصعيد خطير.. مقاتلات صينية تنفذ مناورة ضد طائرة استطلاع أمريكية

فريق مصطفى محمد.. جالاتا سراي يُتوج بطلًا للدوري التركي

أميك: 73.4% تراجعا في مبيعات السيارات خلال 4 أشهر

ياباني يتفاجأ بـ ضفدع حي داخل وجبة دليفري.. شاهد

شعبة الدواجن: كيلو الفراخ بـ 62 جنيها ولدينا اكتفاء ذاتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة يجب الابتعاد عنها مع التقلبات الجوية.. تدمر المناعة

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها

شعر مالوش مثيل وماحدش بيعجز.. قصة نساء قرية ربانزول الصينية

أسباب ألم البطن بعد الأكل .. 14 حاجة غير متوقعة

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

مشاهير هزموا السرطان.. سمية الألفي أعلنت شفاءها بعد سنتين.. إليسا وثقت معاناتها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ