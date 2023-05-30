أطعمة يجب الابتعاد عنها مع التقلبات الجوية.. تدمر المناعة

تعد المناعة هى المسئول الأول عن حماية الجسم من الأمراض المختلفة خاصة التى تنتشر خلال التقلبات الجوية لذا من المهم معرفة كيفية الحفاظ عليها.

ووفقا لموقع health توجد العديد من الأطعمة التى تدمر المناعة وتجعلها أضعف لذا يجب الابتعاد عنها خاصة خلال التقلبات الجوية، وهى:



الإفراط في الملح يمكنك ربط الصوديوم الزائد بمشاكل مثل احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم ولكن تظهر الأبحاث أنه يضر المناعة ويجعلها أقل قدرة على محاربة الالتهابات.

استهلاك السكر الزائد هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلص من السكر تمامًا ، ولكن تجنب الفائض المستمر أو الإفراط في تناول السكر على المدى القصير هو هدف يستحق العناء.



الإفراط في تناول الكافيين فبالرغم من فوائد القهوة والشاي الواقية للصحة ، وذلك لاحتوائهما على مستويات عالية من مضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الإ أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يتداخل مع النوم مما يسبب زيادة الالتهاب وضعف المناعة.

الأطعمة المعالجة بإزالة الألياف مثل الدقيق الأبيض وعدم تناول الطبقة الخارجية لبعض الأطعمة الطبيعية وتدعم الألياف صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تغيير تكوين بكتيريا الأمعاء بطرق تعزز المناعة والمزاج وإزالتها تضر المناعة والحالة النفسية.

الكحول فهناك علاقة ملحوظة منذ فترة طويلة بين الإفراط في تناول الكحول وضعف المناعة و زيادة القابلية للإصابة بالالتهاب الرئوي واحتمال أكبر للإصابة بمتلازمة الإجهاد التنفسي الحاد (ARDS).

