تحت رعاية الرئيس السيسي .. الحكومة تطلق حملة 100 يوم صحة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تفقد رئيس الوزراء السيارات الطبية المخصصة للحملة، والتى ستتواجد بالمحافظات.

قال وزير الصحة، إن الحملة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم، وسنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.

100 يوم صحة

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من مبادرة 100 يوم صحة تعظيم كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة بداية من رعاية المولود والأم مرورًا بكل المبادرات الخاصة بفيروس سي ورعاية الأطفال وكبار السن ورعاية السيدات، من خلال عيادات متنقلة في كل المحافظات ستكون بجانب كل بيت وقرية ونجع وكفر على مستوى كل المحافظات.

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