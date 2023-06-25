عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحت رعاية الرئيس السيسي .. الحكومة تطلق حملة 100 يوم صحة

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تفقد رئيس الوزراء السيارات الطبية المخصصة للحملة، والتى ستتواجد بالمحافظات. 

قال وزير الصحة، إن الحملة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم، وسنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.

100 يوم صحة

 وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من مبادرة 100 يوم صحة تعظيم كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة بداية من رعاية المولود والأم مرورًا بكل المبادرات الخاصة بفيروس سي ورعاية الأطفال وكبار السن ورعاية السيدات، من خلال عيادات متنقلة في كل المحافظات ستكون بجانب كل بيت وقرية ونجع وكفر على مستوى كل المحافظات.

https://www.youtube.com/live/xko4AzsaA90?feature=share

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ترشيحاتنا

بعد تحرك البرلمان.. 1500 جنيه غرامة للسائقين في عيد الأضحى بهذه الحالة

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

قصة مايكل جاكسون تحدى الموت ليعيش 150 عامًا ..تفاصيل مدهشة

مدبولي: رعاية الرئيس حملة 100 يوم صحة تعزز اهتمام الدولة بالنهوض بالخدمات العامة

فرنسا تحذر من كارثة تهدد الاتحاد الأوروبي حال انضمام أوكرانيا

توفير السلع بأسعار مخفضة في إجازة العيد.. تحركات عاجلة من الحكومة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

فيديو

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ