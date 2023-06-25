الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

أصدر وكيل الحرس الوطني الكويتي، الفريق مهندس هاشم الرفاعي، اليوم الأحد، قراراً بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك حتى يتمكنوا من قضاء عطلة العيد بين ذويهم.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، قال الحرس الوطني الكويتي في بيان، إن ذلك يأتي بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

وتقدم الشيخ سالم العلي الصباح بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.