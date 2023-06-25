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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين أوائل الثانوية في الكويت

صدى البلد

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطلبة المصريين الدارسين في الكويت، لحصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2023؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏

 

وقالت وزيرة الهجرة: "نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين في الكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمي كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة الكويت من القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني"، ووجهت رسالة تقدير لأسر الطلبة معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في العديد من المجالات، كما وجهت  التهنئة لوزارة التربية بالكويت علي نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة علمي و أدبي وتعليم ديني من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت ومن بينهم نحو ٢٤٠٠ طالب مصري .

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