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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في الكويت يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبنائنا

صدى البلد

وجه سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، التهنئة للطلاب المصريين، أوائل الثانوية العامة في الكويت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وتصدر عدد كبير من الطلبة المصريين المراكز الأولى بالقسم العلمي والأدبي.
وأشاد السفير أسامة شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم /الأحد/ - بدور المنظومة التعليمية بالكويت والقائمين عليها، بما فيها الكوادر التعليمية المصرية، فيما حققه الطلاب الأوائل الكويتيون والمصريون من إنجاز، مثمنا في الوقت نفسه دور المعلم المصري المقدر في الكويت وما تقوم به وزارة التربية والتعليم الكويتية من دعم للطلاب المصريين بمختلف المراحل التعليمية، فضلا عما تقدمه وزارة التعليم العالي من منح للدراسة في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لبعض الطلبة المصريين المتميزين؛ وذلك في إطار برنامج التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين، وما تمثله هذه المنح من حافز يدفع الطلاب إلى مزيد من التفوق والنجاح.
وطالب أبناءه الطلاب، ببذل مزيد من الجهد، للحفاظ على ما وصلوا إليه من مكانة متميزة، تعكس ما قدموه وأسرهم من جهد وعمل خلال السنوات الماضية، ليصبحوا نماذج مضيئة للمواطن المصري وجسورا للتواصل مع بلادهم، مشيرا إلى تحمل أولياء الأمور الكثير من الجهد والصعاب في ظل الظروف الأخيرة من انتشار وباء كورونا واجتيازهم لتلك المحنة، مؤكدا أن نجاحهم في الثانوية العامة هو مجرد بداية لهم لاستكمال مسيرة النجاح من خلال التعليم الجامعي مشيرا إلى أنه من المقرر تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب الأوائل بمقر المكتب الثقافي لجمهورية مصر العربية.
وكانت نتيجة الثانوية العامة قد أعلنت في الكويت، بنسبة نجاح في القسم الأدبي 78ر80% وفي القسم العلمي بنسبة 63ر81%.. حيث توجت بالمركز الأول مكرر علمي بمجموع 100% الطالبة آلاء عصام حسن عبد العزيز، كما حصلت الطالبة نادين أبو هاشم أحمد، على الترتيب الأول مكرر من القسم العلمي بنسبة 100%.. وحصل الطلاب المصريون على المركز الأول مكرر بالقسم العلمي بمجموع 100%، وهؤلاء الطلاب هم: إيلاري هاني سند، والطالبة جودي أحمد السيد، وحبيبة إسماعيل محمد، وحنينى محمد نبيهى، ورنا على السيد، وعمرو محمود السيد، ومحمد إبراهيم عبدة، ومعاذ أحمد حامد، وهنا سامي محمد خلف، وهند جهاد أبوكيلة، وياسمين ياسر محمد، ويمنى عمر زين العابدين. 
وفي القسم الأدبي حصلت الطالبة ملك هاني متولي، على المركز الأول بمجموع 88ر99%، وحصلت الطالبة أسماء شريف بكر، على المركز الثاني بمجموع 84ر99%، وفي المركز الثالث شذى تامر سعيد بمجموع 81ر99%.
وبلغ إجمالي أوائل الثانوية العامة الكويتية من الطلبة المصريين، بقسميها الأدبي والعلمي، 53 طالبا وطالبة، خلال العام الدراسي 2022/2023.
 

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