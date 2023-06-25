الخطيب يشيد بدور أبوريدة في مساندة الأهلي والكرة المصرية

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي، والذي حضر لتهنئة النادي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا، والحديث مع رئيس الأهلي بخصوص بعض الملفات الكروية.

وخلال الجلسة الودية وجه محمود الخطيب الشكر والتحية للمهندس هاني أبوريدة على تهنئته للنادي ومساندته للأهلي عند مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال أثناء فعاليات البطولة في العام الحالي: تعرض فريق الأهلي لبعض "المخاوف" والعوائق .. وجرى الحديث مع المهندس هاني أبوريدة بهذا الخصوص، والحقيقة كانت استجابته سريعة، وحرص على مساندة ودعم فريق الأهلي وكل الفرق المصرية للحصول على حقوقها المشروعة، وهذا شيء يحسب له بكل تأكيد .

وأضاف أن أبوريدة تحدث معه حول العديد من الملفات الكروية المطروحة والتي سوف يسعى من خلالها في الفترة القادمة إلى خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية خاصة عند المشاركة في البطولات القارية.