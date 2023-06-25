عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

صدى البلد

تداول رواد السوشيال ميديا صورا جديدة لشام الدهبي ؛ ابنة الفنانة أصالة حيث كشفت الصور عن حملها في الشعور الأولى.

 

وارتدت شام فستان أسود خلال حفل زفاف خالها أنس نصري إلا أن الفستان كانت تظهر فيه ببطن منتفخة .

txt

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

txt

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور بالذكاء الاصطناعي

حمل ابنة أصالة :

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل زفاف أنس شقيق الفنانة السورية أصالة نصري ، والذي يقام حاليا .

وظهرت شام ابنة الفنانة اصالة في الصور ، وهي تضع يديها علي بطنها ، مما يشير الي وجود علامات الحمل عليها ، وهو ما يجعل أصالة تحصل علي لقب “ جدة ” ربما خلال الأيام القادمة .

وتأتي هذه الصورة بمثابة إعلان من شام الذهبي ابنة أصالة بحملها من زوجها بشكل غير رسمي ، بعد فترة من زواج .

أصالة :

نشر الفنان محمود الخيامى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من حفل زفاف شقيق الفنان أصالة.

 

وخطفت والدة أصالة “عزيزة” الأنظار إليها فى حفل الزفاف برقصها مع الحضور والعروسين.

تحيى الفنانة أصالة حفلا غنائيا في الإمارات يوم 29 يونيو المقبل وذلك وسط إجراءات احترازية .  

وتشدو أصالة بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهورها فى الإمارات سواء كانت أغانى قديمة أو حديثة مثل “مابقيش انا” و"تصور" و"بنت اكابر" و"قد الحروف".


انتهت الفنانة أصالة نصري، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "متسألنيش"  المقرر أن تطرح ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل عليه حاليا.

أغنية متسألنيش من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل الذي رحل عن عالمنا مع بداية العام الجاري، وستكون من ألحان وتوزيع الفنان محمد ضياء الدين.

 

كان ضياء الدين قد كشف تفاصيل الأغنية عبر منشور نشره بصفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال فيها: «إن شاء الله رجوعنا أنا وأصالة للعمل مرة ثانية من بعد غياب طال أكثر من 18 عاما يكون في تجديد وإضافة لي ولها، وإضافة أيضا للمستمع ويكون عند حسن ظنكم».

أصالة ابنه أصالة حمل ابنه أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ آمبر هيرد بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

موعد حفل فرقة بلاك تيما على مسرح ساقية الصاوي

زوجة مصطفى قمر أحدث المنضمين لفيلم أولاد حريم كريم

أصالة تحصل على لقب «جدة» خلال أيام .. تفاصيل وصور

لليوم الثاني على التوالي .. "البعبع" يتصدر تريند تويتر

شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

ترشيحاتنا

بعد وساطته في صفقة مع بريجوجين .. بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع لوكاشينكو

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

موبايلات أندرويد مش هتعرف تفرقها عن iPhone .. بسعر يبدأ من 3000 جنيه

تمرد فاجنر ضد بوتين لم ينته.. 10 أسئلة وإجاباتها تكشف مستقبل بوتين وطباخه والحرب الأوكرانية «إجابات لكل ما يخطر ببالك»

بـ 400 ألف جنيه.. سيارات بتكنولوجيات متطورة لذوي الاحتياجات| صور

الداخلية: توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بمناسبة عيد الأضحى |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع ..صياد يرمي صنارته ليفأجا بتمساح يجري ورائه بأمريكا

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

فيديو

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ