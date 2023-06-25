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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

والدته تدخلت سرا وهذا أجره في السنة.. مبابي يقترب من ريال مدريد

مبابي
مبابي

يسعى النادي الملكي الأسباني ريال مدريد لتعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

مبابي 

هل يغادر مبابي باريس سان جيرمان؟

طالب فلورينتنو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، المديرين التنفيذيين للنادي الملكي الذين يخططون للذهاب في إجازة خارج مدريد، أن يكونوا متاحين قدر الإمكان، من أجل الاستعداد الكامل لإتمام صفقة انتقال كيليان مبابي للفريق العاصمي.

وذلك ما أكدته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية"، حيث أشارت إلى أن بيريز في كامل استعداده للتطورات المرتقبة في الصفقة واقتراب انضمام اللاعب لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، على عكس الأسابيع الماضية.

مبابي في حيرة بسبب ريال مدريد

يبدو أن مبابي قريب أكثر من أي وقت مضى من التوقيع مع ريال مدريد، رغم أن الفريق الباريسي تمسك به في الصيف المنصرم وجدد عقده لمدة موسمين مع إضافة بند اختياري للاعب للتوقيع لموسم إضافي.

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مبابي يقود تشكيل فرنسا أمام اليونان في تصفيات يورو 2024

ورفض صاحب الـ24 عامًا أن يوقع على الموسم الإضافي بعد المفاوضات مع إدارة البي إس جي في الفترة الماضية، وهو ما فتح الباب أمام رحيله في الصيف المقبل، تجنبًا لرحيله بشكل مجاني في صيف 2024.

تفاصيل راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد

وقالت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، إن مسؤولي ريال مدريد على تواصل مع كيليان مبابي، منذ تجديد عقده مع باريس في العام الماضي.

وأضافت الشبكة، أن مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد بشأن اللعب في "سانتياجو برنابيو"، سواء نجح الميرنجي في حسم الصفقة هذا الموسم أو الصيف المقبل.

واختتمت الشبكة أن ريال مدريد سيمنح مبابي راتبا سنويا يبلغ 60 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول اللاعب على 65% من حقوق الصور الخاصة به.

مبابي

تفاصيل صفقة انتقال مبابي لـ ريال مدريد

وكشف الصحفي الإسباني توماس جونزاليس، عن أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، سينتقل لصفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وأوضح جونزاليس، أن فايزة العماري والدة اللاعب تفاوضت بشكل سري مع أمير قطر وفلورنتينو بيريز، من أجل نقل نجلها إلى النادي الملكي.

وأشار الصحفي الشهير، إلى أن باريس طلب 300 مليون يورو،  250 مليون يورو + 50 مليون يورو كمكافآت، في حين عرض فلورنتينو بيريز مبلغ 200 مليون + 20 كمكافآت.

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