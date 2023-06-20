مبابي يقود فرنسا للفوز على اليونان في تصفيات يورو 2024

فاز منتخب فرنسا بصعوبة على ضيفه اليوناني بهدف نظيف اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) ) بألمانيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب ايرلندا على ضيفه منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة

وحافظ منتخب ديوك فرنسا على العلامة الكاملة مسجلا انتصاره الرابع على التوالي ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة وظلت اليونان في المركز الثاني برصيد ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لكل من ايرلندا وهولندا، فيما ظل منتخب جبل طارق بدون رصيد في المركز الأخير.

وعلى استاد دو فرانس، تقمص كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان دور البطولة وسجل هدف الفوز للديوك من ضربة جزاء في الدقيقة 55.

و لعب منتخب اليونان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد قونسطانطينوس مافروبانوس.