خالد الغندور يكشف قيمة تجديد تعاقد حسين الشحات

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق قيمة تجديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلي بعد إعلان مسئولي القلعة الحمراء عقد اللاعب لمدة 3 سنوات قادمة.

ورد خالد الغندور على أحد متابعيه عبر فيسبوك الذي تساءل عن قيمة عقد الشحات قائلا "حصل علي مليون دولار فى الموسم الراجل تنازل".

وكان الأهلي قد نجح في تمديد التعاقد مع الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لموسمين قادمين، في إطار حرص مجلس الإدارة ولجنة التخطيط على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر تاريخيًا وبطولة كأس مصر للمرة رقم 38، وكأس السوبر المحلي عن الموسمين الماضي والحالي.