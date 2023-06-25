لراحة الحجاج على عرفات ومنى.. مباحثات بين بعثة السياحة وشركات الخدمات

عقدت البعثة الرسمية للحج السياحى برئاسة سامية سامى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، اجتماعا مع شركات الخدمات المسؤلة عن مساعدة حجاج السياحة على المشاعر المقدسة فى عرفات ومنى.

أكدت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحي أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية تصعيد حجاج السياحة وعددهم 16100 حاج إلى مشعر عرفات لاداء الركن الاعظم للحج ، موضحة أنه تم تجهيز حوالي 400 أتوبيس موديلات حديثة لنقل حجاج السياحة من مقار إقامتهم بفنادق مكة المكرمة إلى مشعر عرفات.

وأضافت أنه تم التأكد من توفير اتوبيسات حديثة مع إجراء فحص شامل لكافة سيارات نقل حجاج السياحة للتأكد من سلامتها تماما ، والتأكيد ايضا علي ملازمة الاتوبيسات للحجاج طوال تحركاتهم بالمشاعر وتوفير المواقف اللازمة والقريبة من المخيمات مع توفير المياه والمشروبات خلال تحركات الحجاج.

وقالت إنه يتم رفع تقارير دورية الي وزير السياحة والاثار حول أوضاع الحجاج وأعمال البعثة في إطار متابعته علي مدار الساعة أحوال الحجاج وحرصه علي الاطمئنان علي كافة ترتيبات الحج